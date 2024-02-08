Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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MERKEZ BANKASI’NDA DEPREM YAŞANMIŞ!

TCMB’nin son faiz kararı öncesinde PPK üyeleri arasında tansiyonun zirveye çıktığı, durumu yatıştırmaya çalışan Bakan Şimşek’in sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çıkarak Başkan Erkan’ın görevden alınmasını istediği belirtildi.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası’ndaki (TCMB) başkan değişiminin perde arkasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Hafize Gaye Erkan’ın 8 aylık görev süresinin ardından başkanlık koltuğundan ayrılışının perde arkasına dair finans alanındaki yayınlarıyla dünyanın saygın ekonomi platformlarından Bloomberg’de yayımlanan haberde dikkat çeken aktarımlar yer aldı.

Erkan’ın ayrılışının arka planında birkaç aylık sürecin olduğuna işaret edilen Kerim Karakaya ve Beril Akman imzalı haberde, “Erkan’ın şok ayrılışı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile arasındaki anlaşmazlığın ardından geldi” denildi.

Haberde, Erkan’ın sonunu getirenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın değil Şimşek’in güvenini kaybetmesi olduğu vurgulandı. İç müzakerelere dair bilgi sahibi olan ve basına konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin saklı tutulmasını isteyen kişiler, banka personeliyle ve Para Politikası Kurulu’ndaki (PPK) diğer üyelerle yaşadığı anlaşmazlıklar ile başarısız güç oyununun, Erkan’ın ayrılışında etkili olduğunu belirtti.

Erkan döneminde yabancı yatırımcısının 5,3 milyar dolarlık devlet tahvili aldığını ve Borsa İstanbul’un yüzde 60’tan fazla yükseldiğinin anımsatıldığı haberde, yatırımcı güveni artarken, hükümet içindeki bazıları için gerilimin çoktan tırmanmaya başladığı aktarıldı.

Konuya dair doğrudan bilgi sahibi kişiler, göreve atanmasının birkaç ay sonrasında Erkan’ın, daha önce bakanlar ve hükümet yetkilileri ile çalışmış olanlar arasından siyasi deneyim sahibi bir danışman ekibi oluşturmaya başladığına ve Erkan’ın aralık ayında Hürriyet gazetesine verdiği röportajın, siyasi hırslarına dair görüşlerini teyit ettiğini öne sürdü.

Kaynaklar, söz konusu röportajda Erkan’ın para politikasının yeterince sıkı olduğuna dair ifadesinin, bazı PPK üyeleri tarafından “Erdoğan’a sempatik görünmeye çalıştığı” ve Erkan’ın vaktinden önce bir faiz indirimi süreci başlatabileceği şeklinde algılandığını aktardı.

Erkan’ın söz konusu röportajda, İstanbul’da yüksek kiralar nedeniyle ev tutamadığını ve ailesinin yanına yerleştiğini söylemesinin bazı hükümet üyeleri tarafından “Fazla politik” olarak değerlendirildiği ve ekonomi yönetiminin vermek istediği “Teknokrat” imajına uymadığı da haberde vurgulandı.

PPK içindeki tansiyonun, Erkan’ın yatırımcı toplantısı için ABD’ye gittiği ocak ayında zirveye çıktığı, Erkan’ın başkan yardımcılarını ABD’ye götürmek istemediği ancak sonuç olarak Fatih Karahan ile Cevdet Akçay’ın seyahate katıldığı belirtilen haberde, New York’ta JPMorgan genel merkezinde düzenlenen toplantıda PPK üyelerinin farklı mesajlar vermesinin dikkat çektiği aktarıldı.

Söz konusu toplantıda, Erkan’ın ocak ayında faiz artış döngüsüne son verme mesajı verdiği ancak Karahan ve Akçay’ın daha şahin bir yönlendirmede bulunduğu belirtildi.

Erkan’ın yatırımcı toplantısı sonrasında 10 gün daha Türkiye’ye dönmediği ve böylece ABD seyahatinin süresini yaklaşık bir aya çıkardığı, bu sürede yerine başkan yardımcılarından birini vekil olarak da atamadığı haberde aktarıldı.

Erkan’ın ABD’de olduğu sırada, Erkan’ın babasının Merkez Bankası işlerine müdahil olduğuna dair yerel basında haberler çıktığı hatırlatılan haberde, baba Erkan’ın TCMB binasında sürekli olarak bulunduğunun ve başta personel kararları olmak üzere iç süreçlere müdahil olduğunun kaynaklar tarafından da teyit edildiği ifade edildi.

Kaynaklar, Erkan’ın İstanbul Sanayi Odası’ndaki dahil birçok toplantısına babasının da katılmasının Şimşek’i de şaşkınlığa uğrattığını aktardı.

25 Ocak’ta faiz kararının alınacağı toplantı öncesindeki günlerde PPK içinde tansiyonun arttığı, Erkan ile diğer PPK üyeleri arasında basında çıkan iddialar ve uzatmalı ABD gezisi ile ilgili tartışmaların yaşandığına yer veriler haberde, Şimşek’in toplantıların bazılarına katılarak arabulucu olmaya çalıştığı, gerilimin artması üzerine durumu Erdoğan’a anlattığı ve Erkan’ın görevden alınmasını istediği aktarıldı.

Başlangıçtaki planın, Erkan’ın yerel seçim sonrasında görevden alınması yönünde olduğu ancak kararın erkene çekildiği belirtildi.

Haber Merkezi