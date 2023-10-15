Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi meydanlarda verdiği vaatleri tek tek hatırlatan CHP'li Uzun, "Erdoğan verdiği sözleri unuttu. Vaatlere dair bırakın çalışmayı, açıklama dahi yapmıyor. Ama biz hatırlatmaya devam edeceğiz" diyerek konuyu Meclis gündemine taşıdı.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçim öncesi sıraladığı vaatlerini hatırlattı. CHP'li Uzun seçim öncesinde verilen vaatleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesi ile TBMM gündemine de taşıdı.

CHP'li Uzun, Erdoğan'ın söz verip de tutmadığı vaatlerini şöyle sıraladı:

MÜLAKAT: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden önce kamuya personel alımları için, 'Mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız demişti. Fakat Milli Eğitim Bakanı, Erdoğan'ı yalanlar nitelikte yaptığı açıklama ile 'Cumhurbaşkanımız mülakatların uygulamış biçimiyle ilgili rahatsızlığımı dile getirdi. Biz de mülakatları, mülakat gibi yapmaya karar verdik' dedi. Hala iktidarın mülakatların kaldırılmasına dair bir çalışması yok. Üstelik mülakatların kaldırılmasına dair muhalefetin önerisi geçtiğimiz günlerde AKP ve MHP tarafından reddedildi.

360 EK GÖSTERGE: Erdoğan seçim öncesinde birinci dereceye yükselen tüm memurlar için, '3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız...' dedi. İktidar sözlerinin üzerine yatıyor. Birinci dereceye yükselen tüm memurlar için 3600 ek gösterge verileceği vaadine dair yapılan bir çalışma hala yok.

EV KADININA PRİM SOZU: Erdoğan, seçim öncesinde bir söz de ev hanımlarına vermişti. Ev hanımlarının emeklilik primlerinin bir kısmının devlet tarafından ödeneceğini söyleyen Erdoğan hala bu konuda bir adım atmış değil. Milyonlarca ev hanımı bu vaadin yerine getirilmesini bekliyor.

ESNAF: Erdoğan, 'Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılar ile eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz...' demişti. Esnaf, bu düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyor. İktidar seçimin üzerin- den dört buçuk ay geçmesine rağmen hala adım atmadı

ENFLASYON: Tek haneli rakamlara inecek dediler her geçen gün artıyor. Kadına şiddette sıfır tolerans dediler neredeyse her gün bir kadın cinayeti haberi ile sarsılmaya devam ediyoruz. Enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesi için öngördüğünüz bir tarih var mıdır?

KAÇAKLAR: Sığınmacıları geri göndereceğiz dediler ama sınırlarımızdan hala kaçak geçişler devam ediyor. Siyasette verilen sözler tutulmalıdır. Erdoğan seçimlerde verdiği bu sözleri bir an önce hayata geçirmelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki sığınmacıların ‘gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşünü artırma sözü vermişti. 01.01.2023 -30.09.2023 tarihleri arasında kaç sığınmacı ülkelerine geri döndü? Aylara göre dağılım nedir?

EVLİLİK KREDİSİ: Geçtiğimiz günlerde Sayın Erdoğan, 'Yeni evlenen çiftlere aile ve gençlik bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkânı sunacağız...' demişti. Bu banka ne zaman kurulacak? Krediler ne zaman verilmeye başlanacak?"

CHP'li Uzun, açıklamasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden önce verdiği vaatlere dair bırakın çalışmayı, açıklama dahi yapmıyor.

Halkımızın huzuruna çıkarak verdiği vaatlerle oy alan Erdoğan verdiği sözleri unuttu. Ama biz hatırlatmaya devam edeceğiz. Sadece bize oy veren değil AKP'ye oy veren vatandaşlarımız adına da bu sözlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.