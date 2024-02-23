Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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YENİ BAŞKAN, 9 AY SONRA YÜKSEK FAİZE ‘DUR’ DEDi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, başkanlık ettiği ilk Para Politikası Kurulu ilk toplantısında yüzde 45 olan politika faizini sabit tuttu.

MERKEZ Bankası, böylece 9 ay sonra ilk defa faiz artışına gitmedi. 2023 Haziran ayından bu yana cumhurbaşkanı destekli parasal sıkılaştırmanın sonucu olarak TCMB politika faizini 3 bin 650 baz puan yükseltmişti. Geçen ayki toplantıda politika faizini yüzde 45’e çıkaran banka yeterli sıkılığa ulaştığının mesajını vermişti.

Kurul kararında sıkı duruşun korunacağı mesajı verilirken enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı belirtildi.

Metinde ayrıca, “Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk Lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir” denildi.

Faiz oranlarına ilişkin duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Ocak ayında aylık enflasyonun ana eğilimi yılın ilk ayına özgü zamana-bağlı fiyat ve ücret güncellemeleri sonucunda, enflasyon tahmin patikasında öngörülen şekilde yükselmiş ve manşet enflasyon sınırlı bir artış kaydetmiştir.

Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepteki dengelenmenin sürdüğüne işaret etmektedir. Söz konusu dengelenme süreci, tüketim malı ve altın ithalatında güçlü, diğer tüketim harcamalarına ilişkin göstergelerde ise öngörülene kıyasla yavaş seyretmektedir.

Buna ek olarak, hizmet fiyatlarındaki katılık, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip edecektir. D

ış finansman koşulları, rezervlerin seviyesi, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir.

Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kurul, makroihtiyati politikaları piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürecektir. Bu çerçevede, kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir. Parasal sıkılığı desteklemek amacıyla likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılacaktır."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ve Hafize Gaye Erkan başkanlığında son kez toplanan Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45’e çıkarmıştı.

Bu artış, piyasa beklentileri doğrultusunda kayıtlara geçmişti. Bu arada, faiz kararı sonrası dövizdeki yükseliş hız kazandı. Dolar, kararın ardından 31,0081 TL seviyesine kadar çıktı. Önceki kapanışını 33,5834 seviyesinden yapan Euro ise 33,888 liraya kadar yükselerek tarihi zirveyi gördü.

(AA)