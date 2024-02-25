Yeniçağ Gazetesi'nin 1. Sayfası

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'PATRONLAR KULÜBÜ'NE GÖRE ENFLASYON KONTROLDEN ÇIKTI

TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, enflasyonda kontrolün kaybedildiğine dikkat çekerek, geçerliliği olmayan politikaların maliyetinin Türkiye'ye çok ağır bedeller ödettiğini öne sürdü.

PATRONLAR Kulübü'nün Başkonomisti Gizem Oztok Altınsaç'tan dikkat çeken enflasyon açıklaması geldi. Koç Üniversitesi ve TOSIAD ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu tarafından "2024 yılında Türkiye Ekonomisi" konferansının konuğu TOSIAD Baş ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç oldu. Türkiye ekonomisinin zorlu bir süreçten geçtiğini dile getirerek, 2013 yılının sonlarından itibaren başlayan süreçle ekonominin ivme kaybı yaşadığını, enflasyonda da kontrolü kaybettiğine işaret etti. Altınsaç, söz konusu süreçte global temada geçerliliği kalmayan birtakım politikaların uygulandığını, ancak bunların maliyetinin de ağır olduğuna dikkat çekti. Mevcut kayıpların göz göre göre yaşandığını belirten Altınsaç, bu süreçte kayıpları tersine çevirecek birtakım fırsatlar elde edildiğini, ancak bu fırsatın doğru kullanılamadığına vurgu yaptı. Ancak geçen yılın ikinci yarısından itibaren uygulanan politikalarda bir U dönüşü olduğunu, bu dönüşün etkisiyle Türkiye'nin CDS'lerinin 300 puanın altına indiğini anımsatan Altınsaç, enflasyonda Merkez Bankası tahmininin gerçekleşmeyeceğini, yüzde 73'ün üze rinde bir enflasyon beklediklerini dile getirdi. Altınsaç, şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası'nın tahmini gerçekleşmeyecek, çünkü içeride talep şiddetli. Görüyoruz ki ocak ayında aralık ayına göre daha yüksek bir talep var. Servis enflasyonunda yaşadığımız hareketlilik maalesef iç talebin Merkez Bankası'nın hesapladığında daha güçlü olduğunu ve olacağını gösteriyor. Bu noktada sadece Merkez Bankası'nın politikaları yeterli değil. Maliye politikalarının buna daha fazla destek vermesi gerekiyor. Bana kalırsa geçen yılın temmuz ve ağustos ayları kaybedildi. Zira daha güçlü bir faiz artışı olmalıydı." Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kamil Yılmaz, "İlk çeyrekte aylık ortalama yüzde 4, ocak hariç yüzde 3 çok iyimser tahmin. Mayıs sonrasında 3. ve 4. çeyrekte aylık ortalama yüzde 2,5 ve yüzde 1,5 beklentileri de iyimser" derken, Ekonomist Tuğba Özay, "Önümüzde seçim dönemi olduğu için bu tahminlerin gerçekleşme ihtimali neredeyse imkansıza yakın. Dolayısıyla burada bir revizyon gerekliydi ve daha sağlıklı olurdu" ifadesini kullandı. Ekonomist Oğuz Demir de önümüzdeki dönemde enflasyonun inebileceğine şans tanımıyor. Erdoğan'ın "Enflasyon Bizim de Canımızı Yakıyor' sözlerini değerlendiren Demir, AB'de enflasyonun yüzde 2.5'larda olduğunu belirterek, Türkiye'de TÜİK'e göre yüzde 65 olduğunu vurguladı. Demir, "Önümüz deki günlerde TÜIK bir enflasyon rakamı açıklayacak. Ona inanacağız artık. En az aylık yüzde 5 olacak" dedi.