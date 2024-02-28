Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

Gazetemizin 1. sayfasını okumak için tıklayınız...

Fiyatı arttı, ürünler azaldı ramazan kolisi hayal oldu

İçinde et, süt, peynir ve zeytin gibi temel ürünlerin yer almadığı ramazan kolisi bu yıl 450 TL oldu. Geçen yıl ‘lüks’ kolinin fiyatı 320 lirayken bu yılki koliler için ‘Fiyat arttı, ürün azaldı’ yorumu yapıldı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım Kredi Marketlerde ramazan kolisinin 449 lira 90 kuruşa satıldığını söyledi.

Gürer, “2018 yılında ramazan kolisi marketlerde 49 TL’ye satılıyordu. Son üç yılda Tarım Kredi Marketlerinde ramazan kolisi fiyatları her yıl artarak satışa sunuluyor. 2022 yılında 169 TL iken 2023 yılında 320 TL ve 2024 yılında da 449 lira 90 kuruşa çıkmış bulunuyor. Ramazan kolisi ramazan ayından önce bir hayırsever alır dağıtır ve vatandaş kolisi ile ramazan boyunca ihtiyacını karşılardı” şeklinde konuştu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP’nin uyguladığı ekonomi politikaları ile fiyatların her yıl katlanarak arttığını belirtti. Gürer, “Ramazan kolisinin yanına yaklaşmak sorun haline geldi” dedi.

Gürer, “Ramazan kolisinin içinde et yok, süt yok, peynir yok, zeytin yok. Et ve sütten mamül ürünler içinde yok. Pişirme giderini düşünün. Bunun yanı sıra soğanıydı, sebzesiydi katkı olarak kullanılacak diğer malzemelerle tencere nasıl kaynayacak? Kolide neler var? 2 adet çorba, 2adet 500 gramlık makarna, 1 adet yarım kilo tuz, 500 gram çay, 1 adet 1 kilo kırmızı mercimek, 1 adet 1 kilo pilavlık pirinç, 1 adet 1 kilo nohut, 1 adet 1 kilo pilavlık bulgur, 830 gr salça, 1 adet 1 kilo un ve 1 litre ayçiçek yağı yer alıyor. Bunları bir aile ramazan ayı boyunca değil birkaç gün içinde tüketir. Artan gıda ürün fiyatları ramazan kolisine de yansımış bulunuyor. Tarım Kredi Marketlerinin ucuz ürün satacağı sürekli iktidar yetkilileri tarafından ifade ediyordu. Ramazan kolisi dahi bir önceki yıla göre 129 TL bir fiyat artışı, önemli bir artıştır. Enflasyon durmuyor” diye konuştu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer “Gıdada fiyatlar artıyor. Yanlış tarım politikaları rafa da yansıyor. Üretici ürettiği üründen para kazanamazken tüketici pahalı ürün alıyor. Aracılar ve ithalciler kazanıyor. Planlı tarım ve doğru desteklerle fiyat artışları durdurulabilir” diye konuştu.

Ramazan ayı ile bütünleşen hurma, zeytin fiyatları bir önceki yıla göre fiyatlarının katladığına dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “Ramazan ayında özellikle aranan ve iftara yakın fırınlarda kuyruk oluşturup sıcak alınmak istenen pidenin büyük şehirlerde 250 gramı 15 TL’den, kilosu ise 60 TL’ye satılacağı açıklandı. Un yanında maya, işçilik, kira, nakliye, tuz gibi artışlarda fırıncıları üretimde zorlar noktaya geldi. Vatandaş alırken zorlanırken, fırıncılarda işlerini sürdürmekte zorlanıyor. Enflasyon her kesimi etkilerken, iktidar bu süreci yaratan olarak çözüm de getirmiyor. Pidesi ve de ramazan kolisindeki bu ürünlerin pişirme giderleri için alınacak malzemeleri de katarsak, artık mutfaktaki yangının büyüklüğü daha net görülecektir” diye konuştu.

Bu arada, Ticaret Bakanlığı da Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Konya, İzmir, Kocaeli ve Kayseri’deki marketlerde eş zamanlı fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı, cezalar kesti.

Kadir OK