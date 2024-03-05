Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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‘TÜİK’in ENAG’ı sollaması IMF için şeffaflık adımı’

TÜİK’e göre, şubatta TÜFE %4,53 arttı, yıllık TÜFE ise 67,07’ye yükseldi. Verileri değerlendiren ekonomist Mahfi Eğilmez, ‘TÜİK’in ENAG’ı geçmesi IMF anlaşması öncesi şeffaflık adımı’ dedi.

TÜİK, Mayıs 2022’den bu yana enflasyon sepetindeki ürün ve hizmetlerin fiyatlarını ve fiyat değişimlerini sansürlüyor.

Sadece bazı ürün ve hizmetlerin birleştirilmesiyle oluşturulan temel başlıklardaki TÜİK ENAG’ı ilk kez geçti. TÜİK’in açıkladığı son enflasyon verilerine göre, şubat ayında TÜFE yüzde 4,53 arttı, yıllık TÜFE ise 67,07 seviyesine yükseldi.

Uzmanlar ve ekonomistler TÜİK’i gerçek verileri paylaşmamakla eleştirirken TÜİK’in ENAG’ın verilerini geçmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Verileri değerlendiren ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda devam eden tartışmalara yeni bir boyut kazandırarak “IMF hazırlığı mı?” sorusunu gündeme getirdi.

Eğilmez’in belirttiğine göre, şubat ayı enflasyonu TÜİK’e göre yüzde 4,53 iken, ENAG’a göre yüzde 4,34 artış gösterdi. Daha da önemlisi, 12 aylık enflasyon TÜİK’e göre yüzde 67,07 olurken, ENAG bu oranı yüzde 121,98 olarak hesapladı. Böylece, TÜİK’in aylık enflasyon oranının, ENAG’ın hesaplamalarını ilk kez geçtiği gözlemlendi.

Eğilmez, bu durumu “IMF hazırlığı mı?” sorusuyla kamuoyunun dikkatine sundu. Bu yorum, TÜİK’in açıkladığı verilerin doğruluğu konusunda uzun süredir devam eden tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Artan enflasyon rakamlarına diğer ekonomistlerden de dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Ekonomist İris Cibre, “TÜİK’in son dönemde aylık bazda diğer kurumlarla yakın giden bir datası var. Fakat, geçmiş datadaki bozukluk yıllık dataya yansımaya, bu da, emekliyi, ücretliyi mağdur etmeye devam ediyor” dedi.

Şenol Babuşçu’nun paylaşımı ise “ENAG aylık enflasyonu TÜİK’den düşük açıkladı” şeklinde oldu.

ENAG ile TÜİK’in aylık enflasyon rakamlarının birleşmesine dikkat çeken ekonomist Gülden Atabay, “Ramazan etkisi diyelim gıda fiyatları enflasyonuna ama ortada güvenilir çıpa olmayınca zaten ya ne olacaktı? Sene sonu %36 bir adım daha uzaklaştı” değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Barış Esen ise alt kalemlerde çarpıcı aylık artışların olduğunu belirterek şu paylaşımı yaptı:

“Enflasyon Şubatta manşet yıllık % 67 ama, alt kalemlerde çarpıcı AYLIK artışlar var. Orta öğretim % 21,8, Tereyağı % 17, Sebze % 16, Kuzu eti % 14,8, Eğitim aylık % 12,7, Peynir % 10,5, Taze süt % 11, gıda ve alkolsüz içecekler aylık % 8,2 endeks değişimi verisi yayımlanıyor.”

Yüzde 67,07’lik yıllık enflasyon, piyasa beklentilerini aşarken, son 15 ayın en yüksek enflasyonu olarak da kayıtlara geçti. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), şubatta aylık enflasyonu yüzde 4,32, yıllık enflasyonu yüzde 121,98 olarak hesapladı.

TÜİK’in şubattaki aylık enflasyonu, ENAG’ın üzerinde oldu. TÜİK’e göre gıda enflasyonu şubatta aylık yüzde 8,25, yıllık yüzde 71,12 oldu. TÜİK’e göre, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 43,44 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,78 ile lokanta ve oteller oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,20 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Buna karşılık, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 12,76 ile eğitim oldu.

Merve KIZILALP