Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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‘SABREDİN ZAFER YAKIN’ dedi oysa BATMIŞIZ haberimiz yok!

Vatandaş, ‘Halkı kuyruklara mahkûm ettiniz’ eleştirilerine ‘Bunlar varlık kuyruğu’ diyen, topluma ‘Men sabera zafera’ (sabreden zafere erer) narkozu veren iktidara ‘Batmışız haberimiz yok’ dedirtti.

İKTİDAR 2019 yerel seçimleri öncesinde büyük kentlerin işlek meydanlarına tanzim satış noktaları kurmuştu. Muhalefetin “Halkı gıda kuyruklarına mahkum ettiniz” eleştirilerine “Bunlar varlık kuyruğu” diye karşılık vermişti. 5 yıl önce Mecidiyeköy’de tanzim satış noktasında soğan 2, patates 2, patlıcan 4,5, biber 6 liraydı.

İktidarın “Topyekûn mücadele ediyoruz, enflasyonun belini kıracağız”, “Faiz sebeb, enflasyon sonuç”, “Nas” söylemiyle 5 yılın ardından fiyatlar katlanarak arttı. Oysa bugün soğan 10 lira ile 25 lira, patates 16 lira ile 30 lira, patlıcan 70 ile 80 lira, yeşil biber ise 60 ile 80 lira aralığında değişiyor.

Yeni bir yerel seçime günler kala Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan bu kez “Men sabera zafera”, yani “Sabreden kimse zafere erer” diyor. Neredeyse nefesi kesilen, sabredecek, dayanacak gücü kalmamış vatandaş ise “Ülke batmış, geçinemiyoruz” diye yakınıyor.

Mecidiyeköy Meydanı’nda vatandaşlara fiyat artışlarını ve iktidarın enflasyonla mücadelesini sorduk. İşte vatandaşların verdiği yanıtlar:

İbrahim Turgut: Fiyatlar 2-3 kat attı. Enflasyonla mücadele edilemiyor. Ben alabiliyorum. Ama alamayanları düşünüyorum.

Muhsin Erkul: İktidar enflasyonla mücadele edemiyor. Eskiden şekere 5 kuruş zam geleceği zaman bütün her yerde ‘beş kuruş zam gelecek’ diye anons yapılırdı. Şimdi nerede anons. Herkes kafasına göre etiket değiştiriyor. Fiyatlara yetişemiyoruz.

Hüseyin Şahin: Fiyat etiketlerine emeklinin yetişme şansı yok. Erdoğan, ‘Hayat şartlarını yılbaşına kadar aşağı indireceğim’ diyor. Nasıl çekecek? Neyle çekecek? Her ay geçtikçe fiyat farkları daha da yükseliyor. Her sene aynı şeyi söylüyorlar. Hep irtifa kaybediyorlar. Hiç olmazsa esnaf çarkını döndürüyor.

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Geçmişte devlet fiyat tespiti yapıyordu. Niye ucunu açık bıraktılar. Enflasyonu körüklediler. Geçmiş yıllarda kötü patates yemedik mi? Mecbur kalmadık mı? Tarlasında kalmadı mı insanların? ‘İsrail tohumu olmasa ekemezsin’ diyen bunlar değil mi? Yasak getirdi. Enflasyonu mahsus kendileri körüklüyor.

İbrahim Ulus: Rahmetli Ecevit’in durumlarını anlatmaya gerek yok. Yazar kasa attıklarını. Sayın Tansu Çiller’in 2001 krizleri. Hatta hatta Kenan Evren’in yaptığı darbeler dahil son iki üç yıla kadar, böyle bir şeyle asla karşılaşmadık. Mehmet Şimşek daha önceden denendi, o da hiçbir şey yapamaz. Aynı şeylerin tekrarlanmanın bir manası yok.

Yalnız bizim insanımıza şöyle bir şey var. İnsan artık din değiştiriyor. Değil mi? Ben milliyetçi partiliyim. Ben bunu değiştiremem. Ama benim başımdaki insandan memnun değilim. Konuşuyor, ‘emeklilerin hakkı az, vereyim’ diyor. Ya sen muhalefet misin kardeşim? Sen uygulayıcısın. Önergeni ver, ya da verenleri destekle. Muhalefet gibi konuşuyorlar. Vallahi billahi emekli gerçekten zor durumda. Bugüne kadar, yüzde 3’ü gördüm, yüzde 5’i gördüm. Şunu gördüm, bunu gördüm ama böyle bir şeyi hiç yaşamadım.

(ANKA)