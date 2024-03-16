Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası



İcra dosyası sayısı hane sayısını da aştı

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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İcra dosyası sayısı hane sayısını da aştı

Ekonomik krizin korkutan faturası her geçen gün kabarıyor. 19 milyon 500 bin hanenin bulunduğu Türkiye’de icradaki dosya sayısı 21 milyon 512 bine yükseldi. CHP’li Kanko, AKP iktidarına ‘Krizi inkar etmek yerine, acil önlem alın’ çağrısını yaptı.

CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, yaşanan ekonomik krizin Türk halkına maliyetinin adliyelerdeki icra dosyası sayısıyla ortaya çıktığını söyledi. Korkutan tabloyu milletvekili seçildiği Kocaeli nüfüsü ile kıyaslayan Kanko “Son iki ayda UYAP üzerinden açılan 1 milyon 864 bin icra dosyası, 2 milyon 102 bin 907 nüfusa sahip Kocaeli’nin 18 yaş üstü 1 milyon700 bin nüfusunun üzerinde bir sayıya ulaştı.” ifadelerine yer verdi.

CHP’li Kanko, “Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye’deki hane sayısı 19 milyon 481 bin 678. Türkiye’de toplam icralık dosya sayısı 21 milyon 512 bine yükseldi.

Yani icralık dosya sayısı ülkedeki hane sayısından fazla. Bu yalnızca İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kocaeli gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımızı değil, Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik sıkıntıları ile mücadele ettiğinin açık bir işaretidir ve hükümetin acilen dikkate alması gereken bir uyarı niteliğinde.

Bu veriler ülkedeki ekonomik sıkıntılar ve yaşanan krizin en somut göstergesi olarak dikkat çekmektedir. Bu rakamlar, tüm Türkiye genelinde halkımızın içinde bulunduğu ekonomik krizin ciddiyetini yansıtmaktadır“ dedi.

Durumun vahim olduğuna dikkat çeken Kanko, açıklamalarını “Son veriler, Türkiye’nin ekonomik çıkmazının vahim boyutlarını bir kez daha ortaya koyuyor. İcra dairelerine yönelik gelen yeni dosya sayısındaki yüzde 10,7’lik artış, halkımızın ekonomik sıkıntılarının daha da derinleştiğini gösteriyor. Ancak, hükümet bu gerçeklik karşısında körlük oyununa devam ediyor.” diye sürdürdü.

CHP’li Kanko, “1 Ocak-8 Mart 2024 tarihleri arasında UYAP üzerinden gelen 1 milyon 864 bin yeni dosya, sadece buzdağının görünen kısmıdır. Ekonomik krizin vurduğu insanların sayısı her geçen gün artarken, hükümetin çözüm önerisi yok denecek kadar azdır. Tam aksine, ekonomik felaketin sorumluluğunu vatandaşlarımızın sırtına, vergiler, zamlar şeklinde yüklemeye devam ediyorlar. Anketler de halkımızın çaresizliğini açıkça ortaya koyuyor.

Yüzde 73’lük bir kesim, ülkenin yanlış bir rotada ilerlediğini düşünürken, yüzde 74’ü ekonomik durumun korkunç olduğunu belirtiyor. En büyük endişenin enflasyon olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 50’yi geçerken, yoksulluk ve sosyal adaletsizlik endişesi yaşayanların oranı ise yüzde 30’u aşıyor. Ancak, hükümetin kulaklarında bu endişeler için değil, koltuklarında kalmak için tıka basa popülist söylemler var.” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin dünya genelinde en yüksek enflasyon oranlarına sahip olan ülkeler arasında sıralandığını vurgulayan Muhip Kanko şöyle devam etti: “Arjantin, Lübnan, Suriye ve Venezuela’nın hemen ardından gelerek yüzde 67,1’lik bir enflasyon oranıyla zirvede yer alıyoruz. Bu rakamlar hükümetin bütçe disiplininden, ekonomik rasyonaliteden ve vatandaşlarımızın gerçek ihtiyaçlarına yönelik adımlardan yoksun olduğunu ispatlıyor. CHP olarak, hükümeti ekonomik krizi inkar etmek yerine, acil önlemler alarak çözüm üretmeye çağırıyoruz.”

Metin GÜREŞ