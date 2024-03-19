Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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'EMEKLİ ÇALIŞIYORSA BU DEVLETİN AYIBIDIR"

TÜRKİYE Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanı Vedat Gür, 16 milyon emeklinin yüzde 60’ının maaşlarında iyileştirme yapılmadığı için açlık ve sefalet sınırının altında yaşadığını söyledi.

Gür, “Devletimiz emekli olduktan sonra bir vatandaşın çalışmasını istemiyor. Cumhuriyetin 100. yılına mahsuben bize verdikleri 5 bin lira, çalışanlarımıza bir ara verilmedi. Sonradan yapılan mücadeleden sonra onlar da aldı. Eğer bir vatandaş emekli olduktan sonra çalışıyorsa, muhakkak ihtiyaçtan çalışıyordur. Eğer biri emekli olduktan sonra çalışıyorsa bu devletimizin büyük bir ayıbıdır” dedi.

Vedat Gür, emeklilerin açlık ve sefalet sınırının altında yaşamaya mahkum edildiğini söyledi. Alınan maaşların yetersizliğine işaret eden Gür, şöyle konuştu:

“1 Ocak itibarıyla devletimizin emeklisine vermiş olduğu zamlardan sonra 16 milyon emeklimizin yüzde 60’ı tamamen açlık ve sefalet sınırının altında kalarak bir hayal kırıklığına uğramıştır. Bizim devletimizden beklentilerimiz asgari ücretli veya memura uygulanan zamların aynısının bize de uygulanmasıydı.

Bugün ilimizi baz aldığımızda, bir ev kirasına 8-10 bin lira verdiğini düşünürsek, insanları bırakın yaşamayı tamamen açlık sınırın altında kalarak hayatlarını nasıl idame ettireceklerini mücadelesini yapmaya başladılar.

Bugün 3-5 kişilik bir ailenin günde en az 10 tane ekmek eve götüreceğini, 10 tane ekmeğin 80 lira olduğunu düşünürsek, ayda 2 bin 400 lira, 7-8 bin lira da kira verdiğini düşünün 10- 12 bin lira maaş alan emeklinin Atatürk’ün emanet bıraktığı Cumhuriyete hiç yakışmadığını düşünüyoruz.

2018 yılında devletimiz bize biner lira ikramiye verdiği zaman, o günkü bin lirayla vatandaş küçükbaş hayvanı kurban olarak alabiliyordu. Oysa bugün 3 bin liraya sadece 4,5 kilo et alınabiliyor.”

(ANKA)