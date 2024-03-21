Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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Dünya Mutluluk Ligi’nde amatör kümeden çıkamadık

BM’nin raporuna göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya. Geçen yıl 106'ncı sırada yer alan Türkiye 98. sıraya yerleşti. Kongo, Mozambik, Irak gibi ülkelerin yaşlıları bile Türk akranlarını geride bıraktı. Türkiye’nin en mutsuzları ise ne yazık ki gelecek korkusu yaşayan gençler oldu…

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) desteğiyle bu yıl 12'nci kez hazırlanan Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı. 5.5 milyon nüfusa sahip olan Finlandiya 7'nci kez dünyanın en mutlu ülkesi seçilirken Afganistan ise yine son sırada yer aldı.

0 ile 10 arasındaki puanlama sistemiyle ülkelerde yaşayan insanların 3 yıllık ortalama mutluluğunu hesaplamaya çalışan uzmanlar ekonomik ve sosyal verileri de kullandı. Finlandiya 10 puan üzerinden 7.74 alırken, Afganistan ise 1.72 puan aldı.

Geçen yıl 106'ncı sırada yer alan Türkiye ise bu yıl birkaç basamak yükseldi. Hazırlanan raporda Türkiye'nin 4.975 puan ile 98'inci sırada yer aldığı görüldü. Türkiye'nin Kongo, Irak, Nepal ve Laos gibi ülkelerin gerisinde kaldığı raporda, Türkiye'nin birkaç sıra altında savaş ve kaosun gölgesinde yaşayan Filistin ve Ukrayna yer alıyor.

Bu yıl raporda ilk kez yaş gruplarına göre kırılım da gözler önüne serildi... 30 yaş altının en mutlu olduğu ülke Litvanya olurken Türk gençleri ise 143 ülke arasında 101'inci sırada yer aldı.

Türk gençlerinin hemen altın da Filistinliler yer alırken son yıllarda çok ciddi toplumsal ve siyasi baskı altında olan İran ile birlikte Fildişi Sahilleri ve Fas gibi ülkelerin gençleri ise Türkiye'nin önünde sıralandı.

60 yaş ve üzerindekilerin mutluluk oranları da mercek altına alındı. Danimarka, Norveç, İsveç, İzlanda gibi ülkelerin üst sıraları aldığı listede Türkiye'nin 60 yaş ve üzerindeki vatandaşları ise 92'nci sırada yer aldı.

Kongo, Mozambik, Irak gibi ülkelerin yaşlıları Türk vatandaşlarını geride bıraktı. Türkiye'den araştırmaya katılanların yaş kırılımları da incelendi...

Araştırmada Türkiye'deki en mutluların 60 yaş ve üzerindeki bireyler olurken en mutsuzlar ise gençler oldu. Türkiye'nin 2006-2010'dan 2021-2023'e kadar mutluluk oranlarının azaldığı görüldü.

Metin GÜREŞ