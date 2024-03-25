Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı yaz

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Ertesi gün ne olacak?

Seçime sadece 1 hafta kaldı. Bu seçim aslında normal şartlarda önemsiz bir yerel seçim. Ancak Türkiye’nin içinde bulunduğu tarihinin en büyük kriz, bu seçimi önemli kılıyor.

Diyeceksiniz ki, yerel seçimin krizle ne alakası var. Çok alakası var.

Erdoğan her zaman İstanbul’u alan siyasi partinin Türkiye’yi aldığını kabul eden bir lider. Bu nedenle kaybettiği ve hazmedemediği İstanbul’u yeniden almak istiyor.

Önümüzdeki 4 yıl seçim yok. Yani uygulanacak politikalar nedeniyle ceza alacağı bir sandık olmayacak.

Bu nedenle yerel seçim sonrası ekonomide belki de görmediğimiz kadar acı reçete uygulanacak.

İşte Maliye Bakanlığı’ndan sızan kulis bilgilerine göre, 1 Nisan itibarıyla yani ertesi gün bize sunulması muhtemel acı reçetenin içindekiler.

KDV TEK LİSTE

Özellikle pandemi ile KDV uygulamasında farklı oranlara gidildi. Maliye bu farklı oranları önümüzdeki dönem tamamen kaldırarak tek KDV uygulamasına gidecek. Yani gıdadan tutun da yüzlerce ürünün KDV oranı yüzde 20 çıkacak. Bu da satın aldığımız özellikle temel gıda ürünlerinin fiyatını arttıracak.

KİRA TAKİBİ

Maliye’nin yine kira konusunda çalışması tamamlanmak üzere. Ev sahibi ve kiracılar zorunlu olarak kontratı e-devlet üzerinden yapacak ve ev sahibi ile kiracının banka bilgilerindeki 1 liralık artış, azalış yapay zekâ ile incelemeye girecek.

Yine konut satışlarında bölgesel değerleme uygulaması gelecek. Sizin mahallede yapılacak değerlemede 100 metrekare evin fiyatı 5 milyon ise siz tapuda veya satışta 2 milyon gösteremeyeceksiniz. Tavan ve taban uygulaması gelecek.

Yine konut ağalığı olarak nitelendirilen 3’ten fazla evi olanlara tıpkı memur ve işçilerdeki gibi kademeli vergi geliyor. 20’den fazla gayrimenkulü olan ya gayrimenkul yatırım ortaklığı kuracak ya da yüzde 40’a yakın kira gelir vergisi ödeyecek. Yine emlak vergisi de kademeli artacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ KALKACAK MI?

Bir süre önce Mehmet Şimşek’in emeklilere verilen bayram ikramiyesine karşı çıktığı iddia edilmişti. Gelen bilgilere göre bunun da kalkması tekrar gündeme gelebilir.

ZAM YILDA BİR KEZ

Mehmet Şimşek, seçim sonrası yılda birkaç kez zam uygulamasına da son verecek adımları atacak. Büyük banka ve holdinglere “yılda tek zam yapın” uyarısının gittiği konuşuluyor. Yine asgari ücret de yılda bir kez artacak.

KREDİ KARTINA TAKSİT

Ekonomi yönetiminin alacağı bir başka tedbir ise kredi kartında olacak. Taksit uygulamasına tamamen son verilecek. Bunun yerine şirketlerin sadakat programları devreye sokulacak. Yani bir buzdolabı alacaksanız bunu banka taksitlendirmeyecek o ürünü satan firma sadakat programı ise müşterilerine taksit yapacak. Bu uygulama 80’li yıllarda yaygın olarak kullanılıyordu.

FİNANSAL VARLIKLARA VERGİ

Ekonomi yönetimi geçtiğimiz yıl Kasım ayında bir yasayı meclisten geçirdi. Bu bazı döviz fon ve hesaplarının gelirinden alınacak verginin yüzde 40’a kadar artırılacağı anlamına geliyordu. Mehmet Şimşek bu yasayı şimdilik uygulamayı düşünmediklerini açıklamıştı.

Ancak Şimşek bunu o gün için uygulamayacaklarını söylemişti. İddialara göre, fon ve döviz hesaplarının gelirinden kademeli olarak vergi alınmaya başlanacak. Bu yüzde 15 ile başlanacak ve ileriki aylarda kademeli olarak yükseltilecek.