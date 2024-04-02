Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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YSK Başkanı Yener: Seçime katılım yüzde 78,11



YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, düzenlediği basın toplantısında, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.

Açılan sandık ve katılım oranlarının bilgisini veren Yener, büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,99 olduğunu belirterek seçimine katılım oranı ise yüzde 78,11 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Yener, “Belediye meclisi seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,93 olup, katılım oranı yüzde 78,5 olarak gerçekleşmiştir” bilgisin paylaştı.

2019’da yüzde 84'ün üzerinde olan katılım oranının bu seçimde yüzde 78,11’de kalması dikkat çekti. Yener’in açıkladığı verilere göre seçmenlerin yüzde 21,89’u oy vermeye sandığa gitmedi. Bu 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin yaklaşık 13,4 milyonunun sandığı küstüğünü ortaya koyuyor.

Sadece İstanbul'da 33 bin 273 sandıkta kayıtlı 11 milyon 314 bin 534 seçmenden 8 milyon 970 bin 212'si oy kullandı, 2 milyon 344 bin 322 kişi sandığa gitmedi.

YKS Başkanı Yener, kesin olmayan sonuçları ise şu şekilde açıkladı: "Kesin olmayan sonuçlara göre, Türkiye geneli belediye başkanlığında CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır.

30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde ise CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazanmıştır.

İl belediye başkanlığı seçimlerinde ise 44 il belediye için birleştirme tutanağı an itibarıyla alınmıştır. Buna göre, CHP 18, AK Parti 9, MHP 8, DEM Parti 6, BBP 1, İYİ Parti 1, Yeniden Refah Partisi 1 il belediye başkanlığı seçimi kazanmış görülmektedir."

Yener, 92 ilçe belediye başkanlığı seçiminde 878 ilçe için birleştirme tutanağı alındığını ifade ederek, "Buna göre, AK Parti 324, CHP 302, MHP 110, DEM Parti 54, Yeniden Refah Partisi 37, İYİ Parti 23, BBP 12, bağımsız 9, Demokrat Parti 2, Demokrasi ve Atılım Partisi 1, Demokratik Sol Parti 1, Saadet Partisi 1, Sol Parti 1 ve Türkiye İşçi Partisi 1 ilçe belediye başkanlığı kazanmıştır" dedi.

Bu arada seçim sonuçlarına itiraz süreci dün başladı. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a göre, sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı bugün saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itirazda bulunulabilecek.

Bu itirazların ilçe seçim kurulları tarafından 4 Nisan günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanması gerekiyor. İlçe seçim kurullarının kararlarına ise 5 Nisan, saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabilecek. Olağanüstü itiraz ise 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'den 14 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. (AA)