Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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Avukatlar kendileri için de “Adalet’ arar hale geldi

38 OECD ülkesi arasında yargıya güven sıralamasında 36’ncı sırada yer alan Türkiye’de savunma hakkının temsilcisi avukatlar bile adalet arar hale geldi. Avukatlar Günü nedeniyle TBB’den yapılan açıklamada, “Avukat için adaletin sağlanmadığı bir 5 Nisan avukatlar günü daha geçirmeyi kabul etmiyoruz” denildi.

EKONOMİK Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) “Bir Bakışta Hükümet 2023” raporuna göre yargıya güvende 38 üye ülke arasında 36’ncı, sıralamaya 7 aday ülke dahil edildiğinde ise 40’ıncı olan Türkiye’de 2010’da yüzde 59 olan yargıya güven 2020’de yüzde 37, 2022’de ise yüzde 33’e kadar geriledi.

Sadece Slovakya, Kolombiya, Kore, Brezilya ve Şili’yi geride bırakan Türkiye, Dünya Adalet Projesi’nin 2022 Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde ise 0.42 puanla 140 ülke arasından 116. sıraya yerleşirken halkın sadece yüzde 15’i yargının bağımsız olduğun söyledi.

Yargıya güvenin her geçen gün azaldığı Türkiye’de yalnızca müvekkilinin değil, savunma hakkının temsilcisi ve hak savunucusu olan avukatlarda adalet arar hale geldi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 81 baro, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle yaptıkları ortak açıklamada, adalete erişim için güçlü avukat, güçlü avukat için güçlü baro gerektiği ifade edildi.

Baroların yalnızca meslek örgütü değil, yurttaşların hak ve özgürlüklerinin takipçisi olduğu vurgulanan açıklamada, baroların ve avukatların zayıf düşmesi halinde en büyük zararı yurttaşların ve hukuk düzeninin göreceği vurgulandı.

“Bunu dile getirmek için bugüne kadar hep ‘Güçlü Baro Güçlü Avukat’, ‘Herkes için adalet, adalet için avukat’ dedik. Ancak ülkemizde avukatların sosyoekonomik sorunları her geçen gün arttı” denilen açıklamada, “Avukatların müvekkilleriyle özdeşleştirildikleri, yargılandıkları, darbedildikleri ve öldürüldükleri” vurgulanarak şu ifadelere yen verildi.

“Mesleğimizin ve baroların ekonomik sürdürülebilirliği tarihimizin en alt düzeyine inmiş durumdadır. Yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda hukuki ve fiziki şiddetle de karşı karşıyayız. Avukatlar, müvekkiliyle özdeşleştiriliyor, yargılanıyor, darp ediliyor, yaralanıyor ve öldürülüyor. Bugün ‘Avukat İçin de Adalet’ diye haykırmak zorunda kalıyoruz. Yaşadığımız sorunlar, mesleğimizin icrasını imkansız hâle getirirken adaletin tesisi önünde bir engel oluşturuyor. 5 Nisan Avukatlar Günü’nde mesleğimizin sorunlarının çözümüne yönelik taleplerimizi bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyoruz:

Nitelikli bir hukuk eğitimiyle hem mesleğimizde hem de adalet hizmetlerinde niteliğin artırılmasını istiyoruz.

CMK Ücret Tarifesi’nin avukatın emek ve mesaisini karşılayacak düzeyde olmasını istiyoruz.

Yalnızca Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı değil, staj sonrasında Avukatlık Meslek Sınavı istiyoruz.

Mesleki faaliyetimizin temeli olarak yargı bağımsızlığının tesisini, hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hareket edilmesini istiyoruz.

Avukata yönelik şiddetin son bulmasını, şiddet faillerinin en ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını istiyoruz.

Mesleğimizin itibarının korunmasını istiyoruz.

Kamu avukatlarının özlük haklarının kanunla düzenlenmesini istiyoruz.

Stajyer avukatlar için Hazine’den karşılanan ücret istiyoruz.

Adli yardım ödeneklerinin artırılmasını istiyoruz.

Başta CMK ve adli yardım ödemelerinde olmak üzere, avukatlık hizmetleri için KDV indirimi istiyoruz.

Bağlı çalışan avukatların hukuki statülerinin güvence altına alınmasını istiyoruz.

Avukatlık mesleğinin iş alanlarının daraltılmasının önüne geçilmesini istiyoruz.

Avukatın tekel hakkını olduğu kadar yurttaşın adil yargılanma hakkını da ihlal eden hukuka aykırı faaliyetlere son verilmesini istiyoruz.

Kişisel verilerin korunması vb. gerekçelerle mesleki faaliyetlerimizin engellenmemesini istiyoruz.

Baroların gelirlerinin artırılmasını sağlayacak hukuki mekanizmaların hayata geçilmesini istiyoruz.

Yargının kurucu unsurları arasında eşitlik, savunma makamı için adil bir temsil gücü istiyoruz.

Türkiye’nin 81 ilinde, 190 bin avukatın kayıtlı olduğu meslek örgütleri olarak, avukat için adaletin sağlanmadığı bir 5 Nisan Avukatlar Günü daha geçirmeyi kabul etmiyoruz.”

Naci DEMİRAN