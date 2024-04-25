Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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ABD engeli aşılsın Ovaköy artık açılsın

Terör koridorunu engelleyecek, Türkiye ve bölgenin ekonomik kalkınmasının önünü açacak Ovaköy Sınır Kapısı’nın açılması için Irak’la imzalar atıldı. Ancak ABD ve peşmerge engeli hâlâ aşılamadı.

YILAN hikayesine dönen Şırnak Silopi’deki Ovaköy Sınır Kapısı için Irak’la ilk imzalar atıldı. Eğer ABD ve Irak’ın kuzeyinden gelecek engellemeler de ortadan kaldırılabilirse hem Türkiye hem bölge için büyük fırsatlar sunacak.

Yıllardan beri ‘ha açıldı ha açılacak’ derken, anlaşılmaz bir şekilde bir türlü hizmete sokulamayan Irak sınırındaki Ovaköy Sınır Kapısı için umut verici bir adım atıldı. Irak’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani nezaretinde heyetler Kalkınma Yolu Projesi ve Ovaköy Sınır Kapısı için anlaşma imzalandı.

Erdoğan daha sonra Erbil’e giderek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Mesud Barzani ve bölgesel yönetimle görüşmelerde bulunarak projeyi anlattı. Ancak sınır kapısının açılmasına ilişkin peşmergelerden bir açıklama yapılmazken, kulis bilgilerine göre buna olumlu yaklaşılmadı.

Kalkınma Yolu Projesi, Körfez üzerinden denizden Basra’ya, oradan da karayolu ve demiryollarıyla Türkiye’ye ve Avrupa’ya uzanan, Irak ve Türkiye’yi birbirine bağlarken, küresel anlamda da önemli bir ticari koridor oluşturmayı amaçlıyor.

Kalkınma Yolu Projesi’nin yaşama geçirilmesi için güvenlik ortamının sağlanmış olması gerekliliği, Bağdat’ın Ankara ile PKK konusunda geçmişe oranla daha fazla iş birliği yapmak istemesinin nedenleri arasında sayılıyor.

Habur’dan sonra Irak’a direk olarak geçişi sağlayacak olan, dolayısıyla bölgede yaşayan binlerce Türkmen soydaşlarımıza da derin nefes aldıracak olan Ovaköy Sınır Kapısı ticaretin geliştirilmesinin yanı sıra, bu ülke üzerinden Suriye’deki terör örgütlerine yapılan silah ve mühimmat sevkiyatının da sonlandırılması için stratejik bir önem arz ediyor.

Türkiye ve Irak yönetiminin öncülüğünde Dohuk ile Şırnak Valilikleri arasında 2014 yılında imzalanan protokolle faaliyete geçmesi kararlaştırılan Ovaköy’ün açılması için Irak Merkezi Hükümeti IKBY yıllardır imzalanması beklenen mutabakat ABD’nin baskıları sonucu bugüne kadar gerçekleştirilemedi.

Konunun önemini bilen ve yakından takip eden güvenlik ve strateji uzmanları, Ovaköy Sınır Kapısı’nın açılması için Türkiye’nin kendisinden beklenen çabayı sarf etmediği, diplomatik hamlelerinde gerekli baskıda bulunmadığı görüşünde birleşiyor.

Zira Ovaköy’ün açılmasının başta ekonomik ve stratejik öneminin yanı sıra Türkiye için bir başka önemi de bölgede yaşayan Türkmen soydaşlarımıza güvenlik ve lojistik bakımdan sağlayacağı büyük avantajlar.

Çünkü Ovaköy açılırsa, Musul ve Kerkük başta olmak üzere soydaşlarımızın yaşadığı bölgelerle Türkiye arasında direk bir ulaşım kanalı açılmış olacak. Bu durumun gerçekleşmesi Türkmenler için adeta can simidi niteliğinde.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da dün Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 74. Bölge Müdürleri Toplantısı Açılış Töreni’ne katıldı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin yeni İpek Yolu olacak Kalkınma Yolu Projesi ve Zengezur Koridoru kapsamında planlanan kara ve demir yolları için çalışmaları başlattıklarını belirterek, “Kalkınma Yolu Projesi’nin 1923 kilometrelik kara yolu koridoru için 1592 kilometrelik yolumuz mevcut durumda. Şanlıurfa-Ovaköy arasındaki 331 kilometrelik yeni otoyol yatırımını da planladık.” dedi.