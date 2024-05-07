Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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FAİZDEN BUNALAN FİRMALAR FİNANSAL VARLIKLARINI SATIYOR

Finansal koşulların sıkılaşmasıyla birlikte işletme sermayesi ihtiyacını karşılamakta zorlanan şirketler, çare olarak gayrimenkul ve finansal varlıklarını satmaya başladı.

Türk Lirası cinsi ticari kredi kullanımı, yükselen faizler ve sıkı para politikası nedeniyle oldukça güçleşti. İşletme sermayesi ihtiyacı olan şirketler kullanabiliyorlarsa yabancı para krediye yönelirken bazı şirketler ise çareyi gayrimenkul ile finansal varlık satışında buldu. Sıkı para politikası ve yükselen kredi faizleri şirketleri, işletme sermayesi ihtiyacını karşılayabilmek için gayrimenkul ve finansal varlık satışı ile yabancı para kredi kullanımına yöneltti. Merkez Bankası verilerine göre ticari kredi faizleri yüzde 67,07 seviyesine kadar çıktı. Bankacılık sektörü kaynakları çok zorda olmadıkça şirketlerin bu seviyelerden TL cinsi kredi talep etmediğini dile getirirken reel sektör kaynakları hem paraya ihtiyaç olduğu için hem de piyasanın ilerde daha sıkışacağını öngördüğü için şirketlerin gayrimenkul satışını hızlandırdığını vurguladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamalar da borsa şirketlerinin ilk 4 ayda gayrimenkul satışlarının yoğunlaştığını ortaya koydu. Geçen yıl nisan ayı sonunda yüzde 14,59 seviyesinde iken bu yıl nisan sonunda yüzde 67,07'ye kadar çıktı. TL cinsi ticari kredi faizi bir yıllık dönemde tam 52.5 puan yükseldi. Yükselen faizlerin yanı sıra kredi büyümesine yönelik bankacılık sektörünün üzerindeki kısıtlamalar TL cinsi ticari kredi talep ve arzını oldukça azalttı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre TL cinsi ticari kredi hacmi 5.53 trilyon lira seviyesinde. Geçen yıl nisan sonunda bu rakam 4.39 trilyon liraydı. Kredi hacmindeki büyüme yüzde 26 seviyesinde. Yabancı para kredilerin dolar cinsi karşılığı ise geçen yılın aynı dönemine göre 26 Nisan haftasında yüzde 6,85 artışla 140 milyar 571 milyon dolara yükseldi. 12 Ağustos 2022den bu yana yabancı para kredilerin büyüklüğü 140 milyar doları aşamamıştı. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre yabancı para kredilerde 13 haftalık yıllıklandırılmış artış TL kredileri geçti. TL kredilerde 13 haftalık yıllıklandırılmış büyüme yüzde 35,8 olurken, yabancı para kredilerde 13 haftalık yıllıklandırılmış artış yüzde 38,9'a ulaştı.