Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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Cumhuriyet sevgisi vatandaşın yüreğinde

Türkiye Cumhuriyeti yarın 100. yaş gururunu yaşayacak. 29 Ekim arifesinde Filistin mitingi düzenleyen AKP iktidarına halk “Başka zaman mı yoktu?” diye tepkili. Vatandaşın yüreğinde yaşayan Cumhuriyet aşkına ise CHP’li büyükşehir belediyeleri ortak oldu. CHP’li belediyelerin günler önce başlayan konser ve diğer etkinlikleri 31 Ekim’e kadar sürecek. Halk, “Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatacağız” sözünü verdi.

29 Ekim 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti, yarın 100’üncü yaşını kutlayacak. Ancak AKP iktidarının 100’üncü yaş kutlamalarındaki sönüklüğü ve sessiz tavrı büyük tepkilere neden oluyor. AKP’li isimlerden Cumhuriyet’e yönelik “100 yıllık mola” sataşmaları ve Atatürk’e yönelik hakaretleri kutlamalara gölge düşürmeye devam ediyor.

Özellikle AKP’nin bugün İstanbul’da düzenlediği Filistin mitingi, vatandaşın “Başka zaman mı kalmadı?” eleştirilerinin odağında. Ancak, iktidarın 100’üncü yaş coşkusuna kayıtsızlığı vatandaşın yüreğindeki Cumhuriyet ve Atatürk sevgisine engel olamıyor. Türkiye’nin dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatılırken, CHP’li büyükşehir belediyeleri de günler önce başlattığı bir dizi etkinliklerle vatandaşın 29 Ekim’i doyasıya yaşamasını sağlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim’de Maltepe Etkinlik Alanı’nda özel bir kutlama düzenliyor. Bugün başlayacak etkinlikler yarın sona erecek. Program bugün Gazapizm, Melike Şahin, Madrigal, Ozbi, Selçuk Balcı, Nova Norda ve Kolektif konserleriyle başlıyor.

Yarın Zülfü Livaneli, İskender Paydaş ve Orkestrası, Duman, Kubat, Edis, Sıla, Mazhar Alanson, Adamlar, Sevcan Orhan, İlyun Bürkev, Cümbüş Cemaat ve Ersin Show ile devam edecek.

Birbirinden renkli gösterilerin, sürpriz etkinliklerin, çocuklar için atölyelerin de yer alacağı kutlamalara ulaşım ücretsiz olacak. İstanbul’da Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hafta sonu kentte toplu taşımanın ücretsiz olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) de 23 Ekim’de başlattığı ve 30 Ekim’de sona erecek kutlama programında bir dizi konser ve etkinliğe devam ediyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş, tüm Başkentlilere “100. yıl coşkusuyla her yeri kırmızı beyazla donatalım” çağrısı yaptı. Program kapsamında Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Park’ında Athena konser verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 25 Ekim’de başlattığı Cumhuriyet Bayramı kutlaması 31 Ekim’de sona erecek. Programda, sergiden konsere bir dizi etkinlik yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Elimizde bayraklarla fener alayıyla Cumhuriyet Meydanı’na yürüyeceğiz. Türkiye’nin gördüğü en büyük Cumhuriyet Halk Korosu ile gelin hep birlikte 100’üncü yılımızı marşlarla ölümsüzleştirelim” çağrısını yaptı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek özel programlara katılacak. Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim’de devlet erkanıyla Anıtkabir’e ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Dev Eser” Yağlı Boya Resim Sergisi’ne katılacak.

Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’nda tebrikleri kabul edecek. TBMM’de “100. Yıl Resmi Geçit Töreni”ne iştirak edecek Erdoğan, Donanma ve Türk Hava Kuvvetlerinin İstanbul Boğazı’ndaki geçit törenini izleyecek.