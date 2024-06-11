Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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“TÜRKİYE'DE DEZENFLASYON SÜRECİ YAVAŞ İLERLEYECEK”

Sıcak paranın Türkiye'yi gelecek yıl terk edebileceğini belirterek “Sıcak paraya güvenmeyin, ülkeye yatırımcı çekin” diyen S&P Global Direktörü Gill, dezenflasyon sürecinin yavaş ilerleyeceğini söyledi ve ekledi: Enflasyonun tek haneye düşmesi 2027’den önce mümkün değil.

ULUSLARARASI kredi derecelendirme Standard Poor's (S&P) Global Direktörü Frank Gill, CNBC-e'ye yaptığı açıklamada Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye’nin hazirandan itibaren dezenflasyon sürecine girmesi bekleniyor. Sizce enflasyonda kalıcı düşüş için bu bir başlangıç mı? Yoksa enflasyonda dalgalanma görebilir miyiz” sorusu üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu için yüzde 38 enflasyon hedefini gerçekçi bulmayan Gill, şunları söyledi:

“Bizim bu yıl için ortalama enflasyon tahminimiz, yüzde 56 ile 57 arasında. Biz, bu yıl için ortalama olarak yüzde 57'ye bakıyoruz. Gelecek yılın ortalama tahmini ise yüzde 28. Yani enflasyonda çok yavaş ve karmaşık bir düşüş süreci yaşanabilir. Tek haneli enflasyonu 2027 sonuna kadar görmüyoruz. Bu da üç yıl uzakta ve açıkçası, dünya komplike bir yer.

Türkiye başka bir dış şok da alabilir. Bunun yanı sıra diğer izlediğimiz şey elbette gelir politikası. Asgari ücret politikası çünkü bu enflasyon için oldukça kritik. Yani, varsayılan olarak, 2024'te başka bir asgari ücret ayarlaması olmazsa, enflasyon daha hızlı düşebilir. Ancak aynı zamanda, 2025'te alınan ücret ayarlama kararlarına da bağlı olacaktır. Yani dezenflasyon süreci yavaş ilerleyecek gibi duruyor.”

"Türkiye’ye sıcak para girişi sizce devam edecek mi?" sorusu üzerine karamsar bir tablo çizen Frank Gill, "2025 yılında küresel piyasa koşullarına bağlı olarak, sıcak paraların Türkiye'yi de hızla terk edebileceğini düşünüyorum. Bence bu para gidecek. Bu yüzden de Türkiye kalıcı ve doğrudan yatırımı çekmeli ve sermayeyi yeniden temel alarak inşa etmeli. Türkiye'nin avantajlarına yatırım yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Faiz politikasında erken indirim riskine dair soruları yanıtlayan Gill, bu durumun büyük ölçüde tasarrufların dolarizasyon eğilimlerine ve enflasyon trendlerine bağlı olacağını belirtti. Faiz konusunda ise enflasyonda ciddi bir düşüş olmadan TCMB’nin gelecek yılın başlarından önce faizleri düşürmesini beklemediğini söyleyen Gill, 2024 yılında faiz indiriminin olası görünmediğini, ancak 2025'in başlarında Merkez Bankası'nın faizleri düşürmeyi düşünebileceğini belirtti.

Gill, 2024 için durumun iyi göründüğünü ancak 2025'in zor geçebileceğini belirten Gill, özellikle ihracatçıların sıkıntıya gereceğini kaydetti. Gill, “Hâlâ portföy girişlerinin çok güçlü olduğunu izliyoruz. Merkez Bankası aslında dolar alıyor, dolar satmıyor. Bu nedenle, 2024 için durum iyi görünüyor. 2025 ise daha büyük bir ayarın yapılıp yapılmayacağı sorusunu akıllara getiriyor. Çünkü 2025 yılı zor geçebilir ve özellikle ihracatçılar için bazı sektörlerin kar marjları oldukça sıkıntıya düşebilir” dedi.

Merve KIZILALP