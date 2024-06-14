Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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Her bayram öncesi olduğu gibi otobüs ve uçak fiyatları katlandı. Durum öyle bir hal aldı ki, 4 kişilik bir ailenin İstanbul’dan otobüs ile İç Anadolu’da bir yere gidiş-dönüş bilet ücreti 12 bin liraya kadar ulaştı.

Tercih Doğu ve Güneydoğu Anadolu ise 16 bin lirayı gözden çıkarmak zorunda kalınıyor. İstanbul’dan İzmir’e dört kişilik bir aile uçakla gitmek isterse gidiş dönüş ücreti olarak 40 bin liraya varan para ödemek zorunda.

Daha uzak kentlere gitmek isteyen 4 kişilik ailenin bilet masrafı 72 bin lirayı buluyor. Bayram döneminde en düşük model aracın günlük kiralama ücreti 2 bin liradan başlıyor. Model yükseldikçe 5 bin lirayı aşabiliyor.

Bu da 5 günlük tatil için en ucuz 10 bin lira demek. Bir de gün boyu gezildiği düşünülürse benzin parası olarak da 25 bin lira benzin parası eklenince, maliyet işin içinden çıkılmaz hale dönüşüyor. Eğer her şey dahil otelde kalınmak istenirse 4 kişilik aile için 5 günlük tatile en az 60 bin lira ödemek zorunda.

Türkiye genelinde 2.503 kişinin katılımıyla Areda Survey araştırma şirketinin gerçekleştirdiği çalışmaya göre, Türk halkının yüzde 71,4’ü Kurban Bayramı’nı evinde karşılayacak.

Yüzde 24,3’ü aile veya akraba ziyaretine gitmeyi planlarken, tatile gideceğini belirtenler ise toplumun yüzde 4,2’sini oluşturuyor. Kadınların yüzde 3’ü tatil planını yurt dışından, erkeklerin ise yüzde 3,7’si yurt içinden yana yapıyor.

Bayramda tatile gideceğini belirtenlerde en yüksek oran yüzde 6,9 ile 35-54 yaş aralığındaki katılımcılara ait.

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 2.503 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre Türk halkının yüzde 71,4’ü Kurban Bayramı’nı evinde karşılayacak. Yüzde 24,3’ü aile veya akraba ziyaretine gidecekken yüzde 2,4’ü yurt içi tatiline ve yüzde 1,8’i de yurt dışı tatiline çıkacağını söylüyor.

Cinsiyet dağılımlarına bakıldığında kadınların yüzde 75,7’si Kurban Bayramını kendi evinde geçireceğini belirtirken bu oranın erkeklerdeki karşılığı yüzde 67. Bayramda aile veya akraba ziyaretine gitmeyi planladığını ifade edenlere bakıldığında, kadınların oranı yüzde 20,1 olarak belirleniyor ve erkeklerde bu oran yüzde 28,7’ye kadar yükseliyor.

Kadınların yüzde 4,2’si erkeklerin de yüzde 4,3’ü bayramı tatilde geçireceğini söylüyor. Araştırmada, kadınların tatil planının ağırlıklı olarak yurt dışından yana olduğu ortaya çıkıyor. Erkeklerin yalnızca 0,6’sı yurt dışına gideceğini ifade ederken kadınlarda bu oran yüzde 3 olarak araştırmaya yansıyor.

Bayram tatilini yurt içinde geçireceğini söyleyenlerde ise durum şu şekilde; kadınlar yüzde 1,2, erkekler... yüzde 3,7. Türkiye'nin önde gelen dijital istihdam platformu Eleman.net''in düzenlediği Kurban Bayramı anketinde çalışanların yüzde 61'i bayram tatilini evde geçireceğini belirtti.

Bayram harcamalarının geçen yıla oranla değişimine ise çalışanların yüzde 69'u "Önceki Kurban Bayramına göre gelirimden daha fazla pay ayırmam gerekti?" cevabını verdi. Tatilin en masraflı yanı da yol giderleri olarak belirtildi.

Tatillerini genellikle İstanbul dışında geçirdiğini belirten katılımcıların %22,2'si bu bayramda ekonomik sebeplerden ötürü planını bozarak İstanbul'da olacağını belirti. Katılımcıların %13,9'u ise ekonomik sebeplerle tatil harcamalarını kısarak tatil yapacağını belirtti.