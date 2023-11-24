Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

Gazetemizin 1. sayfasını okumak için tıklayınız

Ekonomi uçuruma geldi iktidar hâlâ umut satıyor

Erdoğan’ın “Türk Lirası’ndaki erime sona erdi” sözlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen CHP’li Burhanettin Bulut, “Cumhurbaşkanı ‘dolara yatırım yapan yaya kalır’ dediğinde ABD Doları 2 lira 62 kuruştu. Ekonomi uçurumun eşiğinde, hâlâ boş sözlerle umut satıyorlar” dedi.

CHP Halkla ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türk Lirası’nın reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir” açıklamasını sert sözlerle eleştirdi.

“Erdoğan’ın bu sözleri, vatandaşlar tarafından yatırım tavsiyesi olarak kabul edilmemeli” diyen CHP’li Bulut, “Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra bile, Türk Lirası’nda değer kaybı sürüyor. Merkez Bankası, 2024 yılında enflasyon beklentisini artırırken Erdoğan ise halka umut satıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015 yılında, ‘Dolara yatırım yapan yaya kalır’ açıklamasını yaptığında dolar kuru 2 lira 62 kuruştu. Bu açıklamanın ardından, 8 yıl içerisinde dolar, 26 liradan daha fazla artarak 28 lira 85 kuruşa çıktı. Dolar kuru, Türk Lirası karşısında tam 11 kat arttı.

Bir başka deyişle, paramız dolar karşısında 11 kat değer kaybetti. Erdoğan’ın sözüne inanıp Türk lirasına yatırım yapanların parası pul oldu. Ekonomi, deneme yanılmayla yönetildi. Ekonomiyi uçurumun eşiğine getirdiler, boş sözlerle halka umut satıyorlar. ‘Faiz neden, enflasyon sonuç’ safsatasıyla enflasyonu ve dolar kurunu tetiklediler, şimdi tam tersini yapıyorlar. Arap ülkelerinden dolar getirmek için çalmadık kapı bırakmadılar. Bir ülkeye yabancı sermaye hukuk devletinin gereklerini yerine getirirsen, politikaların öngörülebilir ve şeffaf olursa, bağımsız kurullara siyasi müdahale edilmezse gelir” ifadelerine yer verdi.

CHP’li Bulut sözlerini “Merkez Bankası, 2023 yılı enflasyon beklentisini yüzde 58’den yüzde 65’e; 2024 yılı enflasyon beklentisini ise yüzde 33’ten yüzde 36’ya çıkardı. Son iki yılda beklentilerinin üzerinde gerçekleşen enflasyon verileri de dikkate alındığında, Erdoğan’ın 2015 yılından beri zaman zaman dile getirdiği ‘TL’deki değer kaybının sona erdiği’ yönündeki açıklamaları havada kalıyor. Başka bir deyişle, Merkez Bankası başka Erdoğan başka söylüyor. Ülkemizde üretimi artırmadan; hukuk devletinin gereklerini yerine getirmeden, politikalar öngörülebilir ve şeffaf olmadan ve bağımsız kurullara müdahaleden vazgeçilmeden ekonomi düzelmez. Yatırım yalnızca faiz yüksek diye gelmez.” diye sürdürdü.

ANKA