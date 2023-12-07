Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Emekliler artık ay sonunu rahat getirmek istiyor

Artan enflasyon ve ardı ardına gelen zamlara karşı 7 bin 500 TL maaşa mahkum edilen milyonlarca emekli, ocak ayında yapılacak zammın açlık sınırın altında olmamasını istiyor.

İĞNEDEN ipliğe her kalemde artan fiyatlar, çarşıda pazarda yüzde 100’ü bulan enflasyon karşısında hayatlarının sonbaharı kışa dönen emeklilerin gözü kulağı ocak ayında yapılacak zamda.

Temmuz ayında kök maaş engeline takılarak 7 bin 500 liranın altında maaş alanlar yapılan zamla yine aynı maaşı alarak dünya literatürüne giren milyonlarca emekli, aynı hüsranı yaşamaktan korkuyor.

Nispeten biraz daha yüksek emekli maaş alanlar da TÜİK’in düşük tuttuğu enflasyon farkıyla yapılacak zamla hayata tutunmalarının mümkün olmadığın belirtiyor.

Türkiye’de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu illerden olan Sinop’ta, yeni yılda maaşlara yapılacak zam öncesi emekli vatandaşlar geçinemediklerini belirterek maaş zamlarıyla ilgili beklentilerini dile getirdi.

Kentte iş sahası çok az olduğu belirten Fatih Türe, “Sinop’ta geçinmek zor. İş sahası çok az olduğu için sıkıntı büyük. Kısır bir memleket. Genç bir emekli olarak söylüyorum, emekli maaşı 2002 yılında bu hükümetin ilk geldiği dönemde asgari ücretin 3 katıydı. 187 lira asgari ücretti, 500 küsür lirada emekli maaşıydı. Sonuç ortada. Yeni yıl için emekli maaşının en azından asgari ücretin üzerinde olması gerekiyor. Ben genç emekliyim ama 65 yaş üzerindekini emekliler torununa harçlık verebilmeli, bir üniversite öğrencisine ya da torununa burs verebilmeli veya bir emekli Ağrı’ya, Kars’a, Edirne’ye gelininin ve damadının yanına gidebilmeli” dedi.

Emekli maaşının 20 bin liranın altında olmaması gerektiğini söyleyen İbrahim Gündoğdu da “Neden? Çünkü geçinemiyorlar. Kimse geçinemiyor. Bende emekliyim ama çalışıyorum. Herkes çalışıyor çünkü para yetmiyor. Bir ev kirası nereden bakarsan 9-10 bin lira civarında. Bu adam ne yiyecek, ne içecek? Yukarıdakiler bunu düşünmüyorlar mı? Bunu bilmiyorlar mı? Bunun hesabını yapmıyorlar mı? Ya da yapıyorlar da kendilerine mi uymuyor? El, insaf. Düşünmek lazım” diye isyan etti.

İbrahim Göktepe, “Emeklinin maaşı 20, 25 bin lira aralığında olması gerekir. Yetmiyor. Bir de kirada oturursan hiç yetmiyor. Her şey ateş pahası. Türkiye’nin gerçeği bu. Zammı veriyorlar ama zammı almadan artışlar verdikleri zammı olduğu gibi alıp götürüyor” tepkisini gösterirken hayat şartlarını zorluğuna dikkat çeken Erdoğan Doğan’da şunları söyledi:

“Emekli maaşları yetmiyor. Her şey pahalı. 15 tane yumurta 70- 80 lira. Peynirin kilogramı olmuş 250 lira. Zeytin yine 200 lira. Emekli maaşlarının en az 20 bin lira olması lazım. Ev kiraları 12, 13 bin lira. 1 ekmek olmuş 8 lira. Bir pazara gidiyorsun 1,5 buçuk, 2 bin lira harcıyorsun.”

Zafer Yel ise, “Emekliyi düşünen yok. Herkesin durumu kendine göredir. Sinop’ta biz normal hayatımızı idame ettiriyoruz ama markete gittiğimizde maalesef her şey patlıyor. Pazar da aynı şekilde. Orada da alım gücümüz sıfıra yakın” dedi.

Mustafa Usta (ANKA)