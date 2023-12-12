Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

Gazetemizin 1. sayfasını okumak için tıklayınız

Milletin payına düşen yüz binlerce lira kimin cebinde?

TÜİK’in kişi başına düşen milli gelirin 12 bin 449 dolara çıktığı istatistikler üzerinden hesap yapan CHP’li Bekir Başevirgen, “Bugünkü dolar kuru olan 28,99 liradan hesaplarsak aylık 30 bin 62 lira ediyor. Emekli maaşı 7 bin 500, asgari ücret 11 bin 402 TL” dedi

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı milli gelir verileriyle emekli ve asgari ücretlilerin maaşlarını dolar üzerinden hesapladı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,9 büyüdüğünü ve kişi başı milli gelirin de yıllık 12 bin 449 dolar (yaklaşık 360 bin TL) olduğunu kaydeden Başevirgen, “Ancak dar gelirli, asgari ücretli ve emeklilerin payına 360 bin lira düşmedi” dedi.

12 bin 449 dolarlık kişi başı milli gelirin aylık bin 37 dolara denk geldiğini vurgulayan Başevirgen, yaptığı hesaplama üzerinden şunları söyledi:

“Bugünkü dolar kuru olan 28,99 liradan hesaplarsak 30 bin 62 lira ediyor. Ülkenin yarısından fazlası asgari ücretli veya emekli. Emekli maaşı 7 bin 500, asgari ücret ise 11 bin 402 TL. Emekli yıllık 90 bin yani, 3 bin 104 dolar, asgari ücreti ise yıllık 136 bin TL yani 4 bin 691 dolar kazanıyor. Hani kişi başı gelirimiz 12 bin 449 dolardı? Milletin payına düşen yüz binlerce lira kimin cebinde?” diye sordu.

Dar gelirli, asgari ücretli ve emeklilerin büyüme pastasından yeteri kadar pay alamadıklarının altını çizen Başevirgen, “Ülkede büyük bir yoksulluk ve sefalet var. Nüfusun yüzde 21’i sosyal yardımla geçiniyor. Düzenli sosyal yardım alanların sayısı 3,5 milyon. Sosyal yardımlardan faydalanan hane sayısı 4,4 milyon. Devletten sosyal yardım alanların sayısı 17 milyon kişiyi aştı. Ülkede 20 milyon kişi hem aç hem yoksulken böyle bir tabloda yıllık kişi başı gelirin 360 bin lira olduğundan söz edilemez” dedi.

Asgari ücrete ve emekli maaşlarına yapılacak olan zamların gündemde olduğu bu süreçte iktidarın hâlâ maaşları üç bin mi, beş bin mi arttırsak diye kara kara düşündüğünü söyleyen Başevirgen, şunları söyledi:

“İktidar, ne yazık ki geliri adil olarak bölüştürmüyor. İşçi ve emekçiye maaş artışı yapılacağı zaman elleri titreyen iktidarın Hazine garantilerine ödediği para 35 milyon asgari ücrete, Sarayın günlük harcaması ise 4,5 milyon emeklinin maaşına denk geliyor. İktidar kayırdığı yandaşlarını zengin ederken halkı da büyük bir yoksulluğun içine itiyor.

Rakamlarla göz boyamaktan vazgeçsinler. Hayatın acı gerçekleri yurttaşları vuruyor. Açlık sınırı 14 bin 026 TL, yoksulluk sınırı 45 bin 687 TL’ye çıktı. Yoksulluk sınırı altında yaşayan 32 milyon, açlık sınırı altında yaşayan 51 milyon yurttaşımız var. Açlık, yoksulluk ve sefalet hızla artarken ‘Türkiye büyüyor’ gibi popülist söylemler ne yazık ki gerçekleri yansıtmıyor.”

Merve KIZILALP