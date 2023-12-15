Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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Ekonomik kriz milletin gelecek umudunu çaldı

Türkiye’de enflasyonun bir yıldan önce normale dönmeyeceğini düşünenlerin oranı yüzde 80’e dayanırken, yaşam standartlarının giderek daha da kötüye gideceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 52 oldu.

İktidar giderek artan enflasyon karşısında halkı koruyacak önlem almazken Ipsos’un ekonomi araştırması vatandaşın gelecek kaygısının artığını bir kez daha gösterdi.

Son dönemde artan enflasyon alım gücünü yerle bir ederken ülkenin neredeyse tek önemli sorunu ekonomi olmaya devam etti.

Ekim sonunda 33 ülkede gerçekleştirilen Ipsos’un Global Advisor araştırmasına göre Türkiye, enflasyon ve hayat standartları konusunda karamsarlıkta liderliğini koruyor. 33 ülke sıralamasında “Ekonomiye güvensizlikte” Türkiye liderliğini korumaya devam etti.

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik’in araştırmaya ilişkin değerlendirmelerine göre, dünyada her üç kişiden ikisi enflasyonun bir yıldan önce normale dönmeyeceği düşüncesi içinde, her beş kişiden biri ise bundan sonra bir daha normale dönmeyeceğine inanıyor.

Bu araştırmaya Türkiye’den katılanlar içinde enflasyonun bir yıldan önce normale dönmeyeceğini düşünenlerin oranı yüzde 80’e yaklaşıyor. Enflasyonun artık hiçbir zaman normale dönmeyeceğini kabullenenlerin oranı yüzde 28 olurken, 10 kişiden 6’sı resmi enflasyondan daha yüksek bir enflasyon hissiyatı içinde olduğunu söyledi.

Enflasyonun seyrinin yanı sıra döviz kuru, işsizlik gibi parametrelerde de gelecek beklentisi olumsuz. Buna göre, 33 ülke içinde finansal olarak idare etmekte en çok zorlanan iki ülkeden biri Türkiye, diğeri ise Arjantin. Gelirlerinin arttığını belirten hane oranı sadece yüzde 10, ancak bu hanelerin dahi yaklaşık yarısı alım güçlerinin gerilediğini belirtiyor.

Vatandaşların yüzde 69’u ise işsizliğin giderek artacağını düşünüyor. Yaşam standartlarının giderek daha da gideceğini düşünenlerin oranının ise yüzde 52 olarak kayıtlara geçtiği araştırma sonuçlarını değerlendiren Ipsos’un Türkiye CEO’su Gedik şunları söyledi:

“Tüm bunların sonunda tüketici güveninde bir olumsuz ayı daha geride bıraktık, bu ay da 29 ülke içinde son sırada kaldık. Çok zor bir yılı daha geride bırakmaya yaklaşıyoruz. 100. yaşını dolduran Cumhuriyetimiz salgın, deprem, savaş gibi felaketlerin ortasında ekonomik kriz ile boğuşarak kapatıyor bu yılı. Enflasyon ile mücadelede tünelin sonundaki ışığı görebilmemiz için biraz daha zamana ihtiyaç var.”

Merve KIZILALP