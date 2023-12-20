Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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CHP’li Kılıç: Futboldaki kirli düzen araştırılmalı

Futbol dünyasını sarsan şiddet, kara para, bahis ve milyonluk fon vurgunları iddialarının ardından "Temiz eller kampanyası" çağrısı yapan CHP Milletvekili Kılıç, bu sorunların çözümü için TBMM'ye araştırma önergesi sundu.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, futbolda şiddetin, kara para aklama, bahis, şike iddialarının, saadet zincirlerinin, dolandırıcılık vakalarının, TFF Başkanı hakkındaki ByLock iddialarının araştırılması için TBMM'de önerge verdi.

Türkiye futbolunun siyasetle ilişkisini başkanların kariyer öyküleriyle anlatan Kılıç, önergesinde iktidarın futbol üzerindeki ağırlığının araştırılmasını istedi.

Hakem Halil Umut Meler’in yaşadıkları ve futbol dünyasının tarafı olduğu dolandırıcılık iddialarını anımsatan Kılıç, Türkiye’deki futbol kulüplerinin başkanlarının AKP ile ilişkisini ortaya koyan bilgileri tek tek paylaştı.

“Türkiye futbolunun karanlık tablosunda yok yok” diyen Kılıç, şunları söyledi:

“Sahanın ortasında tekmelenen hakemler, şiddet yüzünden yarım kalan maçlar. Seçil Erzan fonları. Futbolcunun, bankacının, mafyanın iç içe girdiği milyonlarca dolarlık vurgunlar. Bitmedi; kara para aklayan takım, bahis oynayan kaleci, şike teklif edilen futbolcu. Bunları gündeme getiren gazeteciye ise tehdit. Bir de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı hakkında onlarca iddia. Hep beraber izliyor, gözlemliyoruz. Bunların hepsini, Türk futbolunun en fazla partizanlaştığı dönemde yaşıyoruz. İktidarın futbol üzerindeki ağırlığı o kadar fazla ki sahada hakem tekmeleyen AKP’li çıkıyor, futbolcuların dolandırıldığı dosyadan AKP’li çıkıyor, kulüp başkanlarına bakıyorsunuz çoğu AKP’li siyasetçiler, futbol endüstrisine bakıyorsunuz AKP’li iş adamları.

İşte futbolla siyasetin bu kadar iç içe girdiği böyle bir dönemde, futbol artık sadece dolandırıcılık, kara para, şike, tehdit, şiddetle anılır oldu. Futbolda şiddetin, futbolda kara para aklama, bahis, şike iddialarının, saadet zincirlerinin, dolandırıcılık vakalarının, TFF Başkanı hakkındaki ByLock iddialarının hemen araştırılmasını istiyoruz. Futbolu bu duruma düşüren partizan uygulamaların bir an önce masaya yatırılmasının vakti çoktan geldi. Bunun için TBMM’de Araştırma Komisyonu kurulmasını talep ettim. Tüm kalbimizle desteklediğimiz futbolumuzun sadece başarılarıyla gündeme gelebilmesi için, sporda ‘temiz eller operasyonu’nun başlatılmasının vakti gelmiştir, futbolumuzu bu vahim durumdan kurtarmak için tüm taraftarlarımızın ve kamuoyunun desteğini bekliyorum.”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili iddialarında ilginç olduğunu belirten Kılıç, "Büyükekşi, hakkındaki ByLock iddiaları başta olmak üzere, tüm iddialara kaçamak yanıtlar verirken henüz taraftarın gönlünü rahatlatacak bir açıklama da yapılmamıştır.

Araştırılması gerekir. Gazeteci Murat Ağırel, bahis örgütlerinin, bahis oynayan futbolcuların, kendilerine şike teklif edilen futbolcuların varlığına ilişkin iddiaları gündeme getirdi. Ağırel’in, son olarak Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında gündeme getirdiği kara para aklama ve yasa dışı bahis olaylarına ilişkin iddiaları üzerine savcılık tarafından da soruşturma başlatılması, bu iddialara daha yakından bakma gerekliliğini ortaya koydu, acilen bu iddialar incelenmelidir.”