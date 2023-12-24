Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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EŞİM PARA İSTEMESİN DİYE EVE GELMEK İSTEMİYORUM

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "emeklilerin enflasyona ezdirilmediği" yönünde açıklamalar yaparken; Antalya'dan Ankara'ya seslerini duyurmak için gelen 75 yaşındaki emekli Mehmet Şerif Özdemir; "36 yıl 8 ay devlete fillen hizmet vermişim, 657 devlet memuru olarak. Şu anda 11 bin lira aylık alıyorum. Sabahleyin, yatağımdan kalkmıyorum; acaba eşim benden para isteyecek mi, acaba bir şey isteyecek mi? Oy atarken, ben evden gidiyorum. Eve gelmiyorum ki eşim benden para istemesin" dedi.

Emeklilerin gerçek maaşına "kök aylık" adı veriliyor. En düşük emekli kök maaşı 7 bin 324 TL. Bağ-Kur'luların en düşük emekli kök aylığı ISE 6 bin 558 TL-5 bin 163 TL arasında değişiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel seçimlerden önce en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını açıklamış aradaki farkın da hazine yardımı şeklinde karşılanacağını belirtmişti. Düşük kalan emekli maaşına hükümet hazine desteğiyle ilave yapıyor Buna rağmen en düşük emekli maaşı ödemesi 7 bin 500 lira. Türkiye'nin birçok kentinden Ankara'ya gelerek miting yapan emekliler seslerini iktidara duyurmaya çalıştılar. 75 yaşındaki Mehmet Şerif Özdemir o emeklilerden biri... Aldığı 11 bin lira maaşla geçinemediğini söyleyen Özdemir, ev sahibinin de evine "satılık" yazısı astığını söylüyor.

Özdemir, hayatını şöyle anlatıyor:

"36 yıl 8 ay devlete fillen hizmet vermişim. Şu anda ev sahibine, çoluk çocuk hiçbir şey yemeyeceğim, hepsini ev sahibime veriyorum. Kabul etmiyor, balkona asmış 'satılık' diye. Gayesi beni çıkarıp; 20 milyara (20 bin liraya), 30 milyara (30 bin liraya) kiraya vermek. 75 yaşında bir vatandaşım. 36 yıl 8 ay devlete hizmet vermişim. 657 devlet memuru olarak. Şu anda 11 bin lira aylık al- yorum. Sabahleyin, yatağımdan kalkmıyorum; acaba eşim benden para isteyecek mi, acaba bir şey isteyecek mi? O yatarken, ben evden gidiyorum. Eve gelmiyorum ki eşim benden para istemesin. Hırsızlık yapsan, içeri tıkar, perişan. Ne yapıyoruz... 75 yaşında bir insanım, burada ne işim var niye geldim. Askerlik de yapmışım, vergi de vermişim, memurluk da yapmışım... Ama bugün, halen sokaklardayım."

Pazarcılık yapan Mustafa Karabörk ise "Mazot bizi çok kötü etkiliyor. Bir mali bedava alsak yerinde maliyet pahalı olduğu için kurtarmıyor. Ben emekliyim, benim emekli maaşım 7 bin 500 lira. Eğer bana devlet başka ülkelerdeki gibi geçinebileceğim parayı versin bana silah soruyla bu mandalinayı sattıramazlar" dedi.