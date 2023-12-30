Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

Gazetemizin 1. sayfasını okumak için tıklayınız

İşçi de emekli de insanca yaşamak için meydana çıktı

17 bin 2 liralık asgari ücrete “Bu yaşam koşullarında ‘bu para ile geçinin’ demek için insafsız olmak gerekir” diyen çalışanlar ile “İnsanca yaşayacağımız maaş istiyoruz” diyen emekliler meydanlardan iktidara seslendi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024’te uygulanacak asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak açıkladı. Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, yeni asgari ücrete tepkilerini düzenledikleri yürüyüşle dile getirdi.

Adalar Porsuk Mevkii’nden başlayıp Ulus Anıtı’nda sona eren yürüyüşe CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ve CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de katıldı.

Platform adına konuşan Gamze Toraman, “Bu yaşam koşullarında 17 bin 2 TL asgari ücret belirlemek için insafsız olmak gerekir. Ey bu asgari ücrete imza atan komisyon üyeleri, ey bunu savunan hükümet temsilcileri hepiniz insafsızsınız. Bu asgari ücreti de sizleri de kabul etmiyoruz” dedi.

Gamze Toraman “İşçiyi açlığa mahkûmeden işverenler, patron sevici hükümet ve işçisini satan konfederasyon olarak anılacaksınız! 2023 yılını çalışan işçilerin en az yüzde 50’si 11 bin 402 lira 32 Kuruş olan asgari ücretle tamamlıyor. 2024 yılı için asgari ücret ise dün 17 bin 2 lira olarak açıklandı.

Kasım ayı için TÜİK’e göre baskılandırılmış yıllık enflasyon yüzde 61,36; ENAG verilerine göre ise yüzde 129,27 olurken asgari ücret zammı 2024 yılının tamamı için yüzde 49 artmıştır. 2023 yılsonu enflasyon hedefi yüzde 65; 2024 yılı enflasyon hedefi yüzde 75 iken asgari ücrete yapılan yüzde 49’luk zammın bir mantığı yoktur. Var diyorsanız ya cahilsiniz ya art niyetlisiniz” diye konuştu.

Meltem KARAKAŞ /ANKA