Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Merkez’e göre suçlu enerji ve gıda!

MERKEZ Bankası, Fiyat Gelişmeleri raporunda, enflasyondaki yükselişin nedenlerini açıkladı. Merkez Bankası raporunda, bütçenin önemli bir bölümünün harcandığı Cumhurbaşkanlığının ve bakanlıkların koruma ordusuna, araç filosuna, ‘itibardan tasarruf olmaz’ denilerek yapılan harcamalara hiç değinilmezken, enflasyonun sebebini gıda, enerji ve maaş zamlarına dayandırdı.

Buna göre, yıllık enflasyonda temel mal ve hizmet gruplarında sınırlı yükseliş gözlenirken, enerji ve gıda gruplarındaki artışın daha belirgin olduğunu bildirildi.

Metinde, "Tüketici fiyatlarının aralık ayında yüzde 2,93 oranında artmasıyla yıllık enflasyon 2,79 puan yükselmiş ve 2023 yılını yüzde 64,77 ile son Enflasyon Raporu’nda sunulan tahminin orta noktasının altında tamamlamıştır.

Yıllık enflasyon temel mal ve hizmet gruplarında sınırlı yükselirken, enerji ve gıda gruplarındaki artış daha belirgin olmuştur. Bedelsiz doğal gaz kullanım sınırının aşılmasının aylık tüketici enflasyonuna etkisi 0,29 puan olurken, akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen düşüş enerji grubu fiyat artışını sınırlamıştır" denildi.

Raporda şu ifadeler yer aldı: "Sebze ve kırmızı et fiyatlarında gözlenen yüksek artışların belirgin etkisiyle, aylık tüketici enflasyonunun yaklaşık yarısı gıda grubundan gelmiştir.

Temel mal grubu aylık fiyat artışı bir önceki aya kıyasla bir miktar güçlenirken, beyaz eşya fiyatları dayanıklı mal alt grubunu, ilaç fiyatları ise diğer temel mal alt grubunu sürükleyen kalemler olmuştur. Beklenen ücret artışlarının, dayanıklı mal fiyatlarında gözlenen yükselişte etkili olduğu değerlendirilmektedir.

Hizmet grubunda ise aylık fiyat artışı yavaşlamıştır. Aylık kira enflasyonundaki zayıflama eğilimi devam ederken, akaryakıt fiyatlarındaki gelişmelerle uyumlu olarak ulaştırma hizmetleri fiyatları gerilemiştir.”

Öte yandan metinde, "Aralık ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji grubu kaynaklı olarak yavaşlarken yıllık üretici enflasyonu düşük bazın da etkisiyle yükselmiştir. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları B ve C göstergelerinde sınırlı bir şekilde yükselirken, göstergelerin yıllık enflasyonları artış kaydetmiştir.

Enflasyonun ana eğilimi, tüm göstergelerle birlikte değerlendirildiğinde, bir önceki aya kıyasla görece yatay bir seyir izleyerek, Enflasyon Raporu’nda öngörülenden daha ılımlı bir görünüme işaret etmektedir" olarak kaydedildi.

Raporda yer alan detaylar şöyle: Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 2,93 oranında yükselmiş ve yıllık enflasyon 2,79 puan artarak yılı yüzde 64,77 seviyesinde bitirmiştir. Bu ayda doğal gazın aylık tüketici enflasyonuna etkisi 0,29 puan, yıllık enflasyona etkisi ise 0,47 puan olmuştur.

Doğal gaz etkisi arındırıldığında, mevsimsellikten arındırılmış tüketici enflasyonunda geçen aylara kıyasla bir miktar artış gözlenmiştir. Bu dönemde B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları 0,75’er puan artarak sırasıyla yüzde 68,02 ve yüzde 70,64 olmuştur.

Yıllık tüketici enflasyonuna katkılar incelendiğinde, bu dönemde gıda, enerji, hizmet ve temel mallar gruplarının katkıları sırasıyla 1,31; 0,77; 0,45 ve 0,31 puan artarken, alkol-tütün-altın grubunun katkısı 0,05 puan düşmüştür.

(AA)