Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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10 YIL İÇİNDE YOK OLACAK MESLEKLER BELLİ OLDU

OECD, hazırladığı raporda çalışanların 5'te 3'ünün gelecek 10 yıl içinde işlerini tamamen yapay zekaya kaptırma konusunda endişeli olduğuna dikkat çekti. Bazı mesleklerin ise dünyadan silinecek olması korkuttu.

OECD, İstihdam Görünümü 2023 Raporu'nu "Yapay Zeka ve Is Gücü Piyasası" başlığıyla yayımladı. Yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki etkisinin analiz edildiği raporda, firmaların yapay zekayı kullanmasının nispeten düşük oranda olmasına rağmen teknolojideki hızlı ilerlemenin, düşen maliyetlerin ve yapay zeka becerilerine sahip çalışanlardaki artışın OECD ülkelerinin bir "yapay zeka devriminin" eşiğinde olabileceğini gösterdiği aktarıldı.

Aynı zamanda çalışanların 5'te 3'ünün gelecek 10 yıl içinde işlerini tamamen yapay zekaya kaptırma konusunda endişeli olduğuna dikkat çekilen raporda, yapay zeka nedeniyle çalışanların kendi sektörlerindeki ücretlerin düşeceğinden de endişe duyduğu aktarıldı.

GELECEGIN MESLEKLERİ

YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİGİ: Yapay zekayı hayatımızın her alanında sıklıkla kullanıyoruz. Yaşamımızın önemli bir parçası haline gelen yapay zeka teknolojisi her geçen gün gelişiyor ve fonksiyonel çözümler sunuyor. ROBOTIK MÜHENDİSLİĞİ: Bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz robot teknolojisi artık pek çok boyutuyla gerçek oldu. Çok daha fazla gelişme potansiyeline sahip olan robot teknolojisi birçok sektörde aktif olarak kullanılıyor.

SIBER GÜVENLIK UZMANLIGI: Teknoloji denilince akla ilk gelen sorulardan biri "Dijital platformlarda ne kadar güvendeyim?" oluyor. Korsan saldırılan, site hack'leri birçok kişi veya kurumun başına gelebilir ve kurumsal bilgiler dışarı sızabilir. Bu durum siber ağların en son ve en güncel teknolojik ekipman ve güvenlik ağlanı ile korunmasını gerekli kılıyor.

YAZILIM VE UYGULAMA GELİŞTİRİCİSİ: Günümüzde yazılımın gücü hemen her sektörde kullanıyor. Firmalara gerekli desteği sağlayarak teknoloji ile harmanlanmış çözümler üreten yazılım ve uygulama geliştiricileri gelecekte de popülerliğini koruyacak meslekler arasında yer alıyor.

OYUN GELİŞTİRİCİSİ: Oyun sektörünü yakından takip eden ve oyun oynayan biriyseniz, beş yıl gibi kısa bir sürede bile ne kadar ciddi ilerlemeler kaydedildiğini rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. DİJİTAL

PAZARLAMA UZMANLIGI: Teknolojinin geliş me hızı ile dijital pazarlama her geçen gün daha fazla önem kazanı yor. Son bir yıldır tüm dünyada yaşanan pandemi süreci, dijital gelişmelerin ne gibi kolaylıklar sağlayabileceğini bir kez daha gösterdi.

DÜNYADAN SİLİNECEK MESLEKLER

SEYAHAT DANIŞMANLIGI: Bir zamanlar yaz tatiliniz için rezervasyon yaptırırken, bir seyahat acentesine uğramak, birkaç broşüre göz atmak ve neşeli bir satış temsilcisinin her şeyi büyük boy bir bilgisayarda bir araya getirmesi gibi bir durum vardı. Ar tık kullanımı kolay karşılaştırmalı web sitelerinin bolluğu ile herkes kendi tatilini ayarlayabiliyor.

KASİYER: Temassız ödemeler, Apple Pay ve hatta Bitcoin gibi kripto para birimlerinin ana akım toplumda öne çıkmasıyla birlikte, son birkaç yılda nakitsiz bir toplumun gerçekliği hakkındaki tartışmalar arttı.

FAST-FOOD ÇALIŞANI: Daha düşük maliyetle çalışmak isteyen fast food zincirlerinin yakın bir gelecekte tam otomasyon sistemine geçmesi bekleniyor.

BANKA ÇALIŞANI: Bankalar tamamen ortadan kalkmayacak olsa da, birçok yerel şube ortadan kalkacak.

POSTACE: Paketleri teslim etmek için hala kuryelere ihtiyaç duyulacak olsa da, mektupları teslim eden geleneksel posta taşıyıcıları için işler iyi görünmüyor.

TEKSTİL İŞÇİSİ: Artık birçok imalat ve üretim işini gerçekleştirebilen makineler nedeniyle tekstil işçileri için daha az fırsat var.

MATBAA OPERATORU: Çeşitli yayınların çevrimiçi sürümlerine daha fazla zaman ve içerik ayırmasıyla, bir süredir basılı medya endüstrisinin geleceği hakkında tartışmalar yaşanıyor.

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