Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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YÜREĞİMİZ YANIYOR

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, İstihkâm Sözleşmeli Er Murat Atar ve İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin PKK terörüyle mücadelede şehit verdiğimiz son kahramanlar oldu. Arkalarında hayalleri ve gözü yaşlı sevdikleri kaldı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden önceki gece yine acı bir haber geldi. Us bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuşlar Serkan Sayın, Hakan Gün, Ahmet Köroğlu, Piyade Sözleşmeli Erler Müslüm Özdemir, Kemal Batur, Emrullah Gülmez, İstihkâm Sözleşmeli Erler Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin'in fotoğraflarına yer verilerek "Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

ŞEHİDİN GECEKONDUSUNA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

ŞEHİT İstihkâm Sözleşmeli Er Murat Atar'ın şehadet haberi Ordu'daki ailesine ulaştırıldı. Şehidin İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, aile üyelerine şehadet haberini verdi. Şehidin ailesinin yaşadığı evine Türk bayrağı asıldı. Bekâr olan Murat Atar'ın babası Vahip Atar'ın 2021 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

AKSARAY'A DA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şe- hit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in (32) acı haberi, Aksaray'daki baba ocağına ulaştı. Ereğli Kapı Mahallesi'nde oturan babası Bayram Delen ile annesi Zeynep Delen'e acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. 2'si kız 4 kardeşi olan şehit Delen'in bekâr olduğu öğrenildi. Haberin ardından baba evine Türk Bayrağı asıldı.

'HOŞÇAKAL YİĞİDİM'

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın dün Adıyaman’da toprağa verildi. Şehit Sayın’ın naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda Yeni Mezarlık Camisine getirildi. Şehidin babası Hacı Ali ve annesi Emine oğullarını "Hoşça kal yiğidim" diyerek uğurladı. Kardeşleri ve yakınları törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin naaşı, Yeni Mezarlık’taki şehitliğe defnedildi. Ailenin 4'üncü çocuğu olan Şehit Sayın’ın 5 kardeşinin olduğu, ağabeyinin de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.