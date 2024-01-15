Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Barut: Çiftçi sürekli zarar edip borçlanarak iflasa sürükleniyor

Son 15 günde bile yem fiyatlarının en az yüzde 25 arttığını belirten CHP’li Ayhan Barut, çiğ süt tavsiye fiyatının litre başına net 13 lira 50 kuruş açıklanmasına tepki göstererek, iktidara “Üretici ve tüketicilerin feryadına kulak verin" diye seslendi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Ulusal Süt Konseyi'nin (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının litre başına net 13 lira 50 kuruş açıklanmasına tepki gösterdi.

Yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'de çok uzun süredir enflasyonun fırladığını, döviz kurlarının ve mazotun arttığını, tüm maliyetlerin katlandığını anımsatan Barut, “Acı gerçekler tümüyle ortadayken süt üreticilerini ölüme terk edenlerin vicdanı hiç sızlamıyor. Çoluğuna çocuğuna süt içiremez hale gelen vatandaşların dramını seyrediyorlar sadece. Sürdürülebilir bir üretim, vatandaşın tüketebildiği bir sistem için süt üreticilerin ve tüketicilerin feryadına kulak verin" dedi.

Maliyetlerdeki fahiş artış nedeniyle hayvancılık sektörünün çok büyük sorunlarla boğuştuğunu, aktaran Barut, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ülkemizde çok uzun zamandır yaşanan ekonomik krizin faturasını toplumun tüm kesimleri gibi hayvancılık sektöründeki üreticilerimiz ödüyor. Mazot, saman, yonca, yem, silaj, ot, bakım, elektrik, su ve tüm masraflar fahiş oranda artarken yetiştiricilerimizin bindir emek verdiği hayvanlar ne acıdır ki kesime gönderiliyor. Niye?

Çünkü et ve süt fiyatları çiftçimizi kurtarmıyor. Bu şartlarda üretici kazanamadığı için ineklerini kesime göndermeye devam edecek. Yurttaşlarımız ise bakkal ve marketlerden süt alamaz hale geliyor. Son 15 günde bile yem fiyatları en az yüzde 25 arttı. Şimdi enflasyon, döviz kurları, fahiş zamlar ve acı tablo ortadayken açıklanan yeni süt fiyatı üreticiyi kurtarmıyor.

Bu fiyatlarla çiftçi sürekli zarar edip borçlanarak tam olarak iflasa sürükleniyor. Tüketici de evine bir litre süt bile alamıyor. Bir litre kolanın veya suyun fiyatı nasıl süt fiyatının üstünde olur? Akıl alır gibi değil. Böyle giderse dişi hayvanlar yine kesime gitmeye devam edecek, et ve sütte kriz daha da derinleşecek.

Evrensel kural olan süt/yem paritesine uyulmalı. Yani 1 litre sütle üretici 1.5 kilogram yem alabilmeli. Bu olmazsa kriz daha da derinleşir. Üreticinin ve tüketicinin nefes alacağı bir adım atılsın. Bu kirli düzen ancak üretenin kazandığı, tüketenin rahatça alabildiği bir sistem kurulursa düzelir. Bunun yolu da üreticinin daha çok üretmesi ve kazanması için desteklenmesinden, tüketicinin de gelirinin artmasından geçer.”

Birol UZUNAY