Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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BİZİ İNİM İNİM İNLETENLERE HADLERİNİ BİLDİRECEĞİZ

TÜRKİYE Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, “Türkiye’de enflasyon yüzde 100, yüzde 150, yüzde 200… Utanmadan aylık enflasyonları yüzde 1,5, yüzde 2, yüzde 3 çıkarıyorlar ve bizi inim inim inletiyorlar. İnlemeyeceğiz ve gerektiği gün haddini bildireceğiz” dedi.

Türkiye Emekliler Derneği Safranbolu Şubesi 24. Olağan Genel Kurulu dün Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde yapıldı. Genel Kurul’un Divan Başkanlığını TÜED Başkanı Kazım Ergün yaptı.

Genel Kurul’a, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, siyasi parti temsilcileri, dernekler, odalar, STK başkanları ve çok sayıda emekli katıldı. TÜED Başkanı Ergün, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada emeklilerin durumlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ergün şunları söyledi:

“Türkiye’de yaklaşık 16 milyon emekli var. EYT’lilerin katılımıyla bu Avrupa’da bir çok ülkeden daha fazla nüfus demek. Bugün de Türkiye’de emekliler inim inim inlemekte. Türkiye’de enflasyon yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300… Utanmadan aylık enflasyonları yüzde 1,5, yüzde 2, yüzde 3 çıkarıyorlar. Ve bizi inim inim inletiyorlar. İnlemeyeceğiz ve gerektiği gün haddini bildireceğiz.

Aylık enflasyona mahkum edildik. Daha sonra emekli sandığı, Bağ-Kur, SSK tek çatı altında toplandı. Ama asıl birleşme 2038-2040 yıllarında tamamlanacak. Bugün, aralık ayındaki enflasyon oranı 2,93 olarak ilan edildi. İşçi ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 37,57; memur ve memur emeklisine yüzde 49,25 olarak ilan edildi. Karamsarlığa kapılmayın ama Türkiye’de kalan emekliler olarak iddia ediyoruz, asla bu zulmü kabul etmiyoruz, asla böyle bir ayrımcılığı kabul etmiyoruz.

Bir ülkenin bir annenin bir babanın öz ve üvey evladı olur mu? Niye ayırıyorsunuz bizi? Biz aynı fırına, aynı pazara gidiyoruz. Ne hakkınız var bizim hakkımızı yemeye. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Biz inanmış müslümanız, hiçbir kuvvetten korkmuyoruz, hakkımızı arıyoruz, aramaya da devam edeceğiz.”

TÜED Safranbolu Şubesi mevcut Başkanı Saim Tiryaki’nin sağlık sorunları nedeni ile tekrar aday olmadığı ve tek liste ile gidilen Genel Kurul’da TÜED Safranbolu Şubesi Başkanlığına Abdullah Deniz seçildi.