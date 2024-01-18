Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

Sendikalardan büyük tepki: SİZİN ADALETİNİZ BATSIN!

İşçi sendikaları, Erdoğan’ın SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ek yüzde 5 oranında zam açıklamasına tepki gösterdiler: Aklımızla dalga geçiyorlar. 2024 sefalet yılı olarak tarihe geçti. Bu mu adaletiniz?

DİSK, Tüm Emeklilerin Sendikası ve Türkiye Emekliler Derneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ek yüzde 5 oranında zam açıklamasına tepki gösterdi.

DİSK Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, Erdoğan’ın; “2024’ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz” sözlerine ilişkin “Bu olay espriyi de geçti, aklımız ile dalga geçmeye başladılar. Bunun hesabı, yakında seçim de var orada emekliler gerekeni yapacaktır. Emekliler, açlıkla sefaletle baş başa bırakıldı. 2024 emekli yılı değil, artık sefalet yılı olarak önümüzde duruyor” dedi.

Yavuz, aylık artışlarını şöyle değerlendirdi: “Biz başından beri en düşük emekli aylığının kesinlikle asgari ücretin altında olmaması gerektiğini söyledik. Ancak yine lütfettiler, en düşük emekli aylığını 10 bin TL’ye çıkardılar. Bu dahi açlık sınırının altında bir rakam. Asgari ücret belirlendikten hemen sonra tüketim mallarına, birçok kaleme devasa zamlar geldi ve asgari ücretin alım gücü çok düştü.

Önümüzdeki aydan itibaren başta asgari ücretin ve tüm ücretlerin alım gücünün çok düşeceğini ve enflasyonun çok daha fazla yükseleceğini de hep birlikte yaşayacağız. Dolayısıyla da emekliler, asgari ücretliler açlığa ve yoksulluğa mahkum edildi. Bu yıl bizim için çok zor geçecek. Yakın bir zamanda eylemleri hayata geçirdik. Ancak sesimiz duyulmamış. Bu taleplerimiz ile ilgili çok yakın bir zamanda yine Türkiye’nin birçok bölgesinde ve Ankara merkezli bir etkinlik ile eylemlerimizi hayata geçireceğiz.”

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen de, “Dağ yine fare doğurdu. Emeklilerin beklentileri boşa çıktı. En son yapılan yüzde 5’lik artışın hiçbir soruna çözüm getirmeyeceği açıktır. Bizi de tatmin etmemiştir. Emekliler olarak beklentilerimiz boşa çıkmıştır. 2024 yılı güya emekliler yılı olacaktır; bu mudur emekliler yılı?En düşük emekli maaşı 10 bin lira olmuş, 10 bin lira ile geçim olabilir mi” diye değerlendirdi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Sekreteri Ali Rıfat Temel ise “İnsanlar alışveriş edemiyorlar, evlerine yiyecek, içecek alamıyor. Cumhurbaşkanı 2024 yılını emeklilerin açlık ve yoksulluk yılı ilan etseydi daha iyi olurdu. Bu sefalet yılıdır. Bizim için 2024 yılı sefalet yılıdır” dedi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına yüzde 5’lik ilave artışın emeklilerin beklentilerinin altında kaldığını belirterek, söz konusu artışların gözden geçirilmesini talep etti.

Milyonlarca emeklinin en düşük emekli aylığı aldığına ve 10 bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının 14 bin lira olarak hesaplanan açlık sınırının bile altında olduğuna dikkati çeken Ergün, şunları kaydetti:

“TÜİK dahi geçen 6 aylık TÜFE oranını yüzde 37,57 olarak açıklamıştır. Yani TÜİK rakamı bile baz alınsa en düşük emekli aylığı 10 bin 318 lira olacaktı. Kaldı ki en düşük aylık ödemesinin 7 bin 500 lira yapıldığı nisan aralık 2023 döneminde TÜFE artışı yüzde 46,3 düzeyindeydi. Buna göre de en düşük aylık ödemesi 10 bin 972 lira olmalıydı.”

Ergün, düşük emekli aylığı rakamı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına zam oranının gözden geçirilmesini talep ederek, şu ifadeleri kullandı:

“En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına yüzde 5’lik ilave artış, emeklilerin beklentilerinin altında kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve yüce Meclisimizden beklentimiz, konunun tekrar değerlendirilmesi ve emeklinin zorlu yaşam mücadelesinde bir nebze de olsa nefes alabilmesini sağlayacak yeni bir düzenlemenin hayata geçirilmesidir.”

Kadir OK