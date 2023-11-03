Yeniçağ Gazetesi'nin birinci sayfası

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'ENFLASYONDAKİ YÜZDE 36 TAHMİN DE İNANDIRICI DEĞİL'

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yüzde 58 olan yılsonu enflasyon tahminini yüzde 65'e yükseltmesine ekonomistlerden yorum geldi: Eğer yüzde 33'te tutsa hiç inandırıcı olmayan bir oranda inat etmiş olacaktı. Yüzde 46 gibi piyasa tahminine uygun bir oran tahminiyle ise uygulanan politikaların sonuç vermediğini kabul edecekti. Ne yazık ki yüzde 36 da inandırıcı değil.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan yılın son enflasyon raporunu sundu. Açıklanan verilere göre, Merkez Bankası, yüzde 58 olan yılsonu enflasyon tahminini Orta Vadeli Program'daki (OVP) hedef olan yüzde 65'e yükseltti. 2024 enflasyon tahmini yüzde 33'ten yüzde 36'ya çıkarılırken, 2025 enflasyon tahmini ise yüzde 15'ten yüzde 14'e çekildi. Erkan, "Banka olarak görevimiz enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek. Enformasyon sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında başlamasını hedefliyoruz" dedi. Erkan, "Kasım ayında doğal gaz tüketiminin artması ile birlikte hanelerin bedelsiz kullanım sınırını aşacağını düşünüyoruz. Bu durum enflasyonda yukarı yönlü mekanik bir etki oluşturacaktır. 2024 mayıs ayın- da doğal gaz kaynaklı baz etkileri ile yıllık enflasyonda tepe noktasının gerçekleşeceğini göreceğiz" ifadesini kullandı.

Ekonomistler, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yılın son enflasyon raporu sunumunun ardından TCMB'nin enflasyon tahmini hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ekonomist Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu:

TCMB 2024 enflasyon tahminini yüzde 36'ya çekti. Eğer yüzde 33'te tutsa hiç inandırıcı olmayan bir oranda inat etmiş olacaktı. Yüzde 46 gibi piyasa tahminine uygun bir oran tahminiyle ise uygulanan politikaların sonuç vermediğini kabul edecekti. Ne yazık ki yüzde 36 da inandırıcı değil.

Ekonomist Uğur Gürses:

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, rezervlerdeki artış devam ederken, KKM bakiyesindeki düşüşün TL mevduata geçiş stratejisinin doğru yol- da olduğunu gösterdiğini söylüyor. Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesini ölçülebilir biçimde dolar olarak açıklarsanız herkes ikna olur. Prof. Selva Demiralp (Koç Üniversitesi): Enflasyon raporunda 2024 tahmini yüzde 33'den yüzde 36'ya çıkarıldı. Dilerim bu rakam daha fazla revize edilmez ve bu noktada merkez bankası verdiği sözü yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapar.

Ekonomist Uğur Demir (İstanbul Ticaret Üniversitesi):

Merkez Bankası 2024 enflasyon tahminini yüzde 33'den 36'ya çıkardı. 2023 tahmini ise bir önceki raporda yüzde 58 idi, yüzde 65 olmuş. Üst sınırı yüzde 68 olarak bekliyor. Bu da ekim, kasım ve aralık, üç aylık enflasyonunun çift haneli olacağına işaret ediyor. Ekonomist Dr. Murat Kubilay: Seçim sonrası atanan ekonomi yönetimine karşı in- safsız olmamak ama başaramadıklarını ifade etmek gerekiyor. Önceki yöneticilerle yön- temlerde çok ayrı ama olayları değerlendir- me biçimleri birbirine yakın. Sonuçlarsa bu ikisinin arasında olacak. Aylar öncesinde vurguladığımız biçimde enflasyon beklentilerine güncelleme geldi. Bu öngörümün arkasında siyasi tercihlerim yoktu, mevcut ekonomi politikaları ile enflasyonla mücadelenin kazanılamayacağına dair kesin kanaatim vardı. Öyle de oldu; Merkez Bankası sadece 3 ayda enflasyon tahminini 2023 sonu için yüzde 7 artırarak yüzde 65'e çıkardı. Maalesef önümüz- deki toplantılarda sürekli yukarı yönlü güncelleme göreceğiz. Bunun arkasında yerel se- çimlere kadar ekonominin suni biçimde canlı tutulma çabası yok. Ben seçimlerin arkasın- dan da enflasyonun kalıcı düşürülemeyeceğini kesin biçimde beyan ediyorum. Üstelik küresel ve bölgesel büyüme beklentilerinde aşağı yönlü beklentiler yaygınlaşmasına rağmen ve diğer ülkelerde enflasyondaki düşüş sürmesine rağmen.