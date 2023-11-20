Yeniçağ Gazetesi'nin birinci sayfası

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

TÜKETİCİLER EN ÇOK PERAKENDE SEKTÖRÜNDEN ŞİKÂYETÇİ

İstanbul'da yılın ilk 10 ayında 160 bine yakın tüketici şikâyeti geldi. Şikâyet sıralamasında perakende sektörü ilk sırada yer aldı. Değerlendirilen başvurulardan sadece 65 bin565'inde tüketici lehine karar verildi.

İstanbul’da faaliyet gösteren 37 tüketici hakem heyetine, ocak-ekim döneminde gelen başvuru sayısı 159 bin 323'ü bulurken işlem gören dosyalanın mali değeri 816 milyon 706 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanlığı, İstanbul’daki tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerine iliş kin bilgi verdi.

Buna göre, kentte görevli 37 tüketici ha kem heyetine ocak-ekim döneminde toplam 159 bin 323 başvuru yapıldı. Değerlendirilen başvurulardan 65 bin 565'inde tüketici lehi ne karar verildi. İstanbul’da bu dönemde işlem gören dosyaların toplam mali değeri 816 milyon 705 bin 581 lira olarak hesaplandı. Anadolu Yakası'nda en fazla başvuru 8 bin 819 ile Ümraniye'den, Avrupa Yakası'nda ise 6 bin 631 ile Küçükçekmece'den geldi.

İstanbul’da yapılan başvuruların sektörel dağılımına bakıldığında, 10 aylık dönemde yüzde 53,72 ile perakende sektörünün ilk sırada olduğu görüldü. Bu sektör, 85 bin 595 başvuruyla ilk sırada yer aldı. Perakende ticareti, sektör belirtilmeyen ve elektronik ortamda yapılan diğer başvurular, diğer hizmetler

Sektörü, abonelikler, finansal hizmetler, ulaşım-sağlık eğitim, turizm hizmet sektörleri ta- kip etti. İstanbul İl Tüketici Hakem Heyeti, bu dönemde 15 bin 671 başvuruyla Türkiye genelinde en fazla başvuruyu alan yer oldu.

Öte yandan İstanbul Ticaret Müdürlüğü ekiplerince 14 Ekim-13 Kasım döneminde ulusal marketler, ekmek fırınları, haller ve pazar yerleri, oto galerileri, AVM'ler ve restoranlar başta olmak üzere birçok işletmede denetimler gerçekleştirildi. Bu denetimlerde fiyat etiketi, kasa-reyon fiyat farkı, haksız fiyat artışı gramaj ve ambalajlar stokçuluk, künye, yetki belgesi, elektronik iletiler dâhil 17 bin 875 ürün ve hizmet incelendi. Denetimler sonucu, 2 bin 18 üründe kanuna aykırılık tespit edildi, 5 milyon 414 bin 988 lira idari para cezası uygulandı. (AA)