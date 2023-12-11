Yeniçağ Gazetesi'nin birinci sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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EMEKLİLERİN MÜCADELESİ MEMLEKET MÜCADELESİDİR

Açlık, yoksulluk ve sefalet içerisinde yaşamını sürdüren emekliler, Ankara’daki mitingde bir araya geldi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Emeklilik alanında yaşanan her türlü adaletsizliği ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz” dedi

Emekliler düşük ücretler nedeniyle ‘insanca yaşamak haktır’ diyerek Ankara’da düzenlenen mitingde bir araya geldi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Emekli-Sen, Emekliler Dayanışma Sendikası ve Tüm Emeklilerin Sendikası tarafından çeşitli illerdeki emeklilerin katılımıyla Ankara Anıtpark’ta düzenlenen “Büyük Emekli Mitingi”nde iktidara insanca yaşama taleplerini ileten emekliler, “Sefalet ücreti değil, insanca yaşanacak maaş istiyoruz” diye haykırdı.

Emeklilerin “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları eşliğinde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emeklilerin hak ettikleri aylığı alamadıklarını belirterek, mücadele sözü verdi.

Çerkezoğlu, yıllarca çalıştıktan sonra emekli olanların insanca yaşayacakları bir ücret almaları gerektiğini belirterek, bunu sağlamanın devletin ve iktidarın sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Emeklilik alanındaki her türlü adaletsizliği ortadan kaldırmak için mücadele ettiklerini anlatan Çerkezoğlu, şunları söyledi:

“Hazineden tamamlanan 7 bin 500 lira emekli aylığıyla yaşamaya çalışan 10 milyon emeklinin olduğu bu ülkede, ‘emeklilikte insanca yaşam, haktır’ diyerek mücadele veriyoruz. Bugün emeklileri bir yük olarak gören, başının üstünde taşıması gereken; bu ülkenin onuru ve alın teri olan emeklilerini açlık sınırının bile yarısında bir ücretle yaşamaya mahkum edenlere karşı mücadele veriyoruz.

Emeklilik alanında yaşanan her türlü adaletsizliği ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz. ‘Emeklikte insanca yaşam haktır’ diyerek mücadele ediyoruz. ‘Emekli olmak haktır’ diyerek mücadele ediyoruz. Biz biliyoruz ki bugün bu meydanda olan, olmayan bütün dostlarımızla birlikte dayanışma içinde ama mutlaka birlik ve bütünlük içinde bu mücadeleyi kazanacağız.

Bugün emeklilerin mücadelesi, emeklilikte insanca yaşam mücadelesi; aynı zamanda çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğinin mücadelesidir, aynı zamanda ülkemizin geleceğinin mücadelesidir, memleket mücadelesidir.”

Çerkezoğlu, emeklilerin ücretlerinin artırılması için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Mitinge destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de ülkenin büyümesi ve kalkınması için yıllarca çalışan emeklilerin, alın terlerinin karşılığını, ülkenin zenginliğinden hak ettikleri payı istediğini ifade etti.

Haklı mücadelelerinde her zaman emeklilerin yanlarında olduklarını vurgulayan Taşcıer, “Meclis’te bütçe görüşmeleri başlayacak, emekliyle ilgili tek bir düzenleme dahi yok. Bu ülkede şu an emeklilerin aldığı ücret, neredeyse ‘ölüm bedeli’, açlık sınırının üçte biri.

Son 5 aylık enflasyon ile birlikte bugün bir emeklinin cebine giren gerçek ücret 5 bin lira. Bugün eğer açlık sınırı 14 bin liraysa sizin aldığınız üçte bir ödenek, aslında ‘Bu emekliler; değil aç kalmak, ölüme mahkum edilsin’ diyen bir anlayışın göstergesi. Burada buna ‘hayır’ diyoruz” şeklinde konuştu.