Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan’dan AKP MHP’ye tepki! 'İkisini toplasan…'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, NOW TV’de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Fatih Erbakan, “Sayın Erdoğan’ın bir kez daha aday olmaması hem kendisi hem de ülke için daha iyi olur” dedi.

Erbakan, “Seçim zamanında yapılırsa 25-26 seneyi devirmiş olacak. Bu bir rekor tabii. Ancak yorulmuşluk, yıpranmışlık var. Ülkemizde de yetişmiş gençler ve siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adayları var. Sayın Erdoğan’ın artık emekli olma zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olup olmayacağı tartışmaları sürerken, MHP lideri Devlet Bahçeli, ekim ayında yaptığı konuşmada, “Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılının inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle ve birikimiyle bize göre tek seçenektir” demişti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da pazar günü yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kez aday olabileceğini belirtmişti.

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Erbakan, AK Parti ve MHP'nin durumuna da değinerek, “40+1’i almaları bile çok zor. AK Parti ve MHP’de düzenli olarak bir erime var. Sayın Erdoğan’ın bir kez daha aday olmaması hem kendisi hem de ülke için daha iyi olur” dedi. Ayrıca, ittifak kapılarının kapalı olduğunu belirten Erbakan, "Bize hep soruyorlar ‘tekrardan bir araya gelmeniz mümkün mü?’ diye. Bu mümkün olmaz çünkü bir kere denenmiş bir daha denmez. Maalesef bu sözlerinde durmadılar. Bundan sonrası bir kere iyi niyetle bunu yaptınız onlara da güvendiğiniz karşınızda bir cumhurbaşkanı var iktidar mensupları var ve böylece de bir mutabakat yapıldı. Buna uyulmamış, buna uymayı bırakın hani bir kısmını yaptık üçte birini yaptık dörtte birini yaptık da tam tersi yapılmış ve ülke bu hale gelmiş. Artık yeniden ittifak yapmak saflık olur ve kandırılmak olur” dedi.

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Yeniden Refah Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı hakkında da konuşan Erbakan, "Yeniden Refah Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Fatih Erbakan mıdır? Bunu da söyleyebiliriz aslında çünkü teşkilatlarımız bütün geneli ile birlikte her kademeden teşkilatımız insanımız üyelerimiz sevenlerimiz bunu istiyorlar, bu yönde bir talepleri var. Bir de bizim de tabi böyle bir isteğimiz var millete faydalı olmak hizmet etmek isteriz. Bir de her siyasi parti Genel başkanı aslında potansiyel cumhurbaşkanı adayıdır ve böyle bir iddiayı ortaya koyması da son derece doğaldır gereklidir" dedi.

Saadet Partisi ile ittifak konusunda ise Erbakan, "Saadet Partisi ile ittifak kapısı elbette kapalı değil. Partilerin kendi logolarıyla dahil olduğu bir ittifak elbette mümkün olabilir. Farklı ittifaklar kurmak mümkün fakat Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Yeniden Refah kendi adayını belirler" dedi.

Erbakan, İsrail ile ticaretin sürdüğünü belirterek, "İktidar, İsrail ile ticaretin durduğunu söylüyor, ancak limanlarımızdaki gemilere bakıldığında bu iddianın doğru olmadığı açıkça görülüyor. Filistin’e gönderiyoruz dedikleri ürünlerin ticareti, bir yıl içinde 13 kat artmış görünüyor. Bu mümkün mü? İktidar, ticari ilişkilerdeki gerçekleri açıklayamıyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamaları samimiyetten uzak buluyorum. Kendi limanlarımızda İsrail gemileri cirit atıyor. Bunu da izah edemediler. Bir taraftan da Azerbaycan petrolü bizim boru hatlarından İsrail’e akmaya devam ediyor" dedi.

Erken seçim hakkında da konuşan Erbakan, "2025 sonu ya da 2026 yılı içerisinde erken seçim yapılması lazım. Çünkü millet perişan edilmiş, suyu çekilmiş. Enflasyon sıfır olsa bile bugün oluşan fiyatlarla halk nefes alamıyor. Enflasyonun eksilere düşmesi lazım. Mehmet Şimşek geldikten sonra işler daha da kötüye gitti. Başka bir ülkede bunlar yaşansa erken seçim kararı çoktan alınırdı" ifadelerini kullandı.