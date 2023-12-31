Yeniden Refah Partisi AKP’ye kapıyı kapattı. Ankara kulislerinden sızdı

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ı destekleyerek Cumhur İttifakı içinde yer alan Yeniden Refah Partisi yerel seçime kendi adayları ile girme kararı almıştı. Ancak kulislerden gelen bilgiler AKP ile Yeniden Refah Partisi arasında özellikle İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde işbirliği yapılması için görüşmeler yapıldı.

Gazeteci Sedat Bozkurt yazdığı son köşe yazısında iki parti arasında bir işbirliğinin mümkün olmadığını ve kapıların kapandığını vurguladı. Bozkurt, Erdoğan’ın Yeniden Refah Partisi’ni ikna edemediğini söyledi.

Erdoğan’ın bütçe için hayır oyu kullanan Yeniden Refah Partisi’ne kızdığını belirten Bozkurt, "Seçimler için kritik önemde olmaları nedeniyle bu kızgınlığını dile getiremiyor. Ama bir köşeye yazmıştır" dedi.

Öte yandan Bozkurt, Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul ve Ankara için olası adaylarını da köşesine taşıdı.

Bozkurt’un Kısa Dalga'daki yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Erdoğan Yeniden Refah Partisi’ni (YRP) ikna edemedi. Bütçesine hayır oyu vermelerine de hayli kızmış. Seçimler için kritik önemde olmaları nedeniyle bu kızgınlığını dile getiremiyor. Ama bir köşeye yazmıştır. YRP de Cumhur İttifakı meselesine çok takılmıyor. Yol haritasını hazırladı. 5 Ocak ile 10 Ocak arasında Ankara ve İstanbul adaylarını açıklayacaklar. İstanbul adayları Mehmet Altınöz, Ankara için eski bakan Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç düşünülüyor. İstanbul’daki Millî Görüş potansiyeli, Ankara’da ise milliyetçi aday çokluğu muhafazakâr adayın olmaması YRP’nin en önemli avantajı."