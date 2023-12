İYİ Parti'den Malatya'da eylem, 'Malatya'yı Karanlığa Gömenlerden Hesap Soracağız'

Berkman Dulcan / Malatya YENİÇAĞ

İYİ Parti Malatya İlçe Başkanı, "Malatya'yı Karanlığa Gömenlerden Hesap Soracağız"

İYİ Parti Malatya Teşkilatı adına açıklamayı Yeşilyurt İlçe Başkanı Mücahit Karatepe okurken eyleme İl Başkanı Serdar Yıldız, Battalgazi ilçe Başkanı Erhan Yağlıcı, Doğanşehir İlçe Başkanı Süheyla Kurnaz, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Yunus Millioğulları ve İl Parti üyeleri katıldı

İYİ Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Mücahit Karatepe tarafından okunan açıklama şu şekilde;

"Malumunuz 6 Şubat günü Hatay ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde şehrimiz nerdeyse tamamen ağır hasar almıştır. Bu büyük felaketin ardından 11 ay geçmesine rağmen şehrimizin tahrip olan altyapısı halen düzeltilememiştir. İçme suyundan, iletişim hatlarına, yol bağlantılarından elektrik hatlarına vatandaşlarımız için yaşamsal önem arz eden tüm işlemler için ilgili kurumların ne yazık ki gereken özeni göstermediklerine şahit olmaktayız. Bu alt yapı sorunlarından hemşerilerimizi en çok etkileyen konu ise cadde ve sokak aydınlatmalarıdır. İşte bizler İYİ Parti neferleri olarak şehrimizi karanlığa boğan, insanlarımızı korkuya ve endişeye salan bu ihmallere dur demek adına meşalelerimizi alarak toplanmış bulunmaktayız.

Gerek esnafımızın ticaretinin güvenliği gerekse de bu karanlık cadde ve sokakları kullanmak zorunda kalan hemşerilerimizin can güvenliği tehlike altındadır. Nerdeyse zifiri karanlığa varan görüş mesafenin yayalar için bile sıfır noktasına vardığı caddelerimizde kadınlarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız ve gençlerimiz için her türlü yaşamsal tehlikenin varlığı bizleri derin endişelere sürüklemektedir. İlgili kurumlara vatandaşlarımızın yaptığı şikâyetlerin ne yazık ki dikkate alınmadığını ve halen aydınlatma işlemlerinin yapılmadığını görmekteyiz. Herhangi bir vatandaşımız bizleri derinden üzecek bir olaya maruz kalmadan bir an önce ışıklandırma ve aydınlatma işlemleri tamamlanmalıdır. Alternatif birçok çözüm yöntemi varken şehrimizin karanlığa mahkûm edilmesi AK Partili yöneticilerin duyarsızlığından kaynaklanmaktadır. Vatandaşlarımızın şikâyetlerinin kurumlar arasında adeta bir pinpon topu birbirine atıldığı, hiçbir kurumun sorumluluk almadığı gibi sorunun çözümü içinde herhangi bir girişimde bulunmaması başta AK Parti’nin yerel yöneticileri olmak üzere tamamı bir milletvekili dahi etmeyen sadece bir liste boş kalmasın diye seçilmiş isimlerin iş bilmez liyakatsizlikleri sebep olmaktadır. Ayrıca bu ihmalkâr tutumuna karşı vatandaşlarımızın tüm şikâyetlerini adeta sumen altı eden Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun yerel yöneticilerini buradan uyarmak istiyoruz. Malatya karanlık bir şehir olmadı olamayacak. Aziz hemşerilerimiz, sizlerin bu gereksiz rehavetine sandıkta gereken cevabı verecektir.

Aziz ve saygı değer Malatyalı hemşerilerimiz müsterih olsunlar. Artık bir ihtimal daha var, artık İYİ Parti var ve artık İYİ Partimizin Güneşi doğuyor. Tüm karanlıklar sona erecek. Güneşli yarında yurttaşlarımızın yüzleri yeniden gülmeye başlayacak. Genel Başkanımız Meral Akşener liderliğinde Hür ve Müstakil Politikalar eşliğinde önce ve sadece millet diyoruz.

Malatyalı hemşerilerimizle el ele, kol kola oldukça çok daha fazla sorun ve sıkıntının çok daha hızlı çözüme kavuşacağına inanıyoruz. Ve bundan dolayı tüm hemşerilerimizin önümüzdeki yerel seçim sürecinde Türk Güneşimiz Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimize destek olmaya davet ediyorum. Milletin sorunlarını öteleyen ve sadece kendi kurumsal yapılarına kazan kazan garabetine gelmiş faydasız ittifak ilişkilerinden uzak duran tek parti İYİ Parti’dir. Bizim ittifakımız Türk Milletiyledir Bizim ittifakımız sadece Malatyalı hemşerilerimizledir. Daha öncede olduğu gibi milletimiz ne derse İYİ Parti onun uygulayıcısı olacaktır.

Malatyalı hemşerilerimizin sesine güç katmak için düzenlediğimiz basın açıklamasına iştirak eden tüm basın emekçilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum."