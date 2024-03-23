Yeniden Refah Partisi, İBB Başkan Adayı şok edici İstanbul anketini açıkladı: "Bizim hanım şu anda çok gergin"

Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında yayınlanan Teke Tek Seçim Özel programının son bölümüne Necmettin Erbakan’ın damadı ve Yeniden Refah Partisi’nin İBB adayı Mehmet Altınöz’ü konuk oldu.

Bazılarına göre muhafazakar oylarını bölmekle suçlanan Altınöz, adaylık sürecini, seçim vaatlerini ve diğer adaylar hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu.

Bir saatten fazla süren programın sonlarına doğru Altaylı'nın yönelttiği “Oy oranınız ne şu anda? Çünkü çok değişken rakamlar var. Ben genel seçimler sonrasında oylarınızın %6’lara %7' lere kadar hatta %8'lere kadar çıktığı bazı anketler gördüm. Ancak bugünlerde bunun sanki altında görünüyorsunuz gibi duruyor” şeklindeki yorum içerikli sorusuna AK Parti cephesini tedirgin edecek türden bilgiler paylaşarak cevap verdi.

Sözlerine anket şirketlerinin yayınladıkları sonuçlarda neden düşük oy aldıklarının gösterilme sebebini açıklayarak başlayan Altınöz, anket şirketlerinin doğru sonuçlar yayınlamayıp toplum mühendisliğine soyunduğu iddiasında bulundu. Açıklamasının devamında “Biz iktidar olsak biz böyle bir şeye tevessül etmeyiz. Bunun yapılmasına da karşı çıkarız. Hatta bunun bir yasasının da çıkması lazım. İnanın çok ciddi bir manipülasyon yapılıyor” diyerek ellerindeki dikkat çekici anket sonuçlarını da kamuoyuyla paylaştı.

"%10 GÖSTERİLDİĞİMİZ ANKETLER VAR AMA..."

Biz % 1'den % 3 aldık, % 1 gösteriliyorduk. Şimdi de % 7 ila %10 arası gösteriliyoruz. Genel Başkanımız %20 alacağız diyor. Ben de İstanbul'da % 10 gösterdiğimiz anketler var. Şahsım adına söylüyorum %30 alacağımızı düşünüyorum. “Nasıl oluyor” diyeceksiniz, “Nasıl oluyor yani bunu bana da bir anlatırsan” diyeceksiniz; şöyle: oy geçişliliği var. Şu anda ciddi bir oy geçişkenliği var.

Altınöz’ün oy geçişkenliği konusunda yaptığı açıklamaların ardından “Sizin seçmeniniz AK Parti seçmenine yakın durduğu için biz Murat Kurum’a oy verelim demez mi?” sorusuna ise “Ben bu seçimde bize vereceğini öngörüyorum, düşünüyorum. Sahada yapmış olduğum çalışmalarda da bunu görüyorum. Neden derseniz, insanlar ciddi bir geçim sıkıntısı yaşıyor" dedikten sonra şu yorumlarda bulundu.

"KAZANACAĞIMIZI ÖNGÖRÜYORUM"

İnsanlar geçinemiyor şu anda. Bunun sandığa bir yansıması olacak. Bunu herkes söylüyor zaten. Hatta Anadolu'da bir ilde bir arkadaşımızın eşi -şu anda belediye başkan adayı başka bir partiden-, dün onunla konuştum. Kendisinin aynı zamanda bir danışmanlık firması var. Dedim ki “Sahada bizi nasıl görüyorsun?” Dedi ki “Başkanım bizim hanım şu anda çok gergin. Nereye girse Refah Partisi diyorlarmış. Siz sahada çok güçlüsünüz. Siz bunu görüyor musunuz?” dedi. İstanbul'da ben bunu görüyorum. Çünkü hakikaten girmediğimiz yer kalmadı bu kampanya sürecinde. Burada kaldı zaten toplasanız 10 gün. 10 gün içerisinde de -yine bizim zaten programlarımız belli- ben, bize ciddi bir oy geçeceğini görüyorum. Kazanacağımızı da öngörüyorum. Çünkü ben kazanmak için yola çıktım. Sonuçta kazanacağımıza da inanıyorum. İnşallah hayırlısı diyelim yani gönüllere girdik. Gönüllerde iyi bir yer elde ettik.