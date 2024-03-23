Yeniden Refah’tan Şanlıurfa’da gövde gösterisi. Miting alanı yetmedi

Genel seçimlerde Cumhur İttifakı içinde yer alan ancak yerel seçimlere kendi adaylarıyla katılma kararı alan Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa’da coşkulu bir mitinge imza attı.

İki parti arasındaki kriz söylemlere de yansıdı. Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve iktidarı sık sık hedef alırken, Erdoğan da üstü kapalı bir şekilde Erbakan’a yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

ERBAKAN’DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

YRP Lideri Erbakan, bugün yerel seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’da düzenlenen mitingde yer aldı. AKP’nin kalesi olarak görülen Şanlıurfa’da Erbakan’ın mitingine katılımın ne kadar olacağı merak konusuydu. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, bugün Şanlıurfa’da en kalabalık kitlesel mitinglerden birine sahne oldu. Erbakan’ın mitingine yaklaşık 160 bin kişinin katılım sağladığı öne sürüldü.

AKP’DEN İSTİFA EDİP YRP’DEN ADAY OLMUŞTU

Daha önce AKP’den Meclis’e giren Yeniden Refah Partisi’nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Kasım Gülpınar, yerel seçimler öncesinde aday gösterilmeyi bekleyen ancak AKP’nin Zeynel Abidin Beyazgül’ü aday göstermesi üzerine Gülpınar istifa kararı almıştı.

BEKİR BOZDAĞ ŞANLIURFA MİTİNGİ ÖNCESİNDE GÜLPINAR’I HEDEF ALDI

Gülpınar’ı ihanetle suçlayan Bozdağ “Burada ilke yok etik yok nerede 12 yıl size emek vermiş size imkan vermiş fırsat vermiş Cumhurbaşkanımızı bir kalemde siliyorsunuz. Gidip pazarlıklarını yaptılar Yeniden Refah Partisi’ne geçtiler. Bu Erdoğan sevgisi değil bu Erdoğan’a ihanettir. AK Parti’ye Cumhurbaşkanımızı arkadan önden hançerlemektir. Urfalılar bunu böyle görüyor” eleştirisinde bulunmuştu.

Gülpınar ise, Bozdağ’ın açıklamalarına, “Ben kimseyi hançerlemedim. Her şeyi açık açık söyledim. Urfa halkının bir talebi vardı. Benim aday olmamı istiyorlardı. Bekir Bozdağ’a bunu söyledim. Bunu anlattım. Üstelik ben aday olmak istemediğim halde… Bekir Bozdağ’ın söylediği doğru bir şey var. O da şu, “ben adayım” demedim. Niyetim aday olmak değildi. Ama halkın talebine sırtımı dönemezdim” yanıtını verdi.