Murat Kurum: Deprem endişesi kalmayacak trafik çile olmaktan çıkacak

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum,Yeşilkent'te söz verdikleri okulun yeni eğitim dönemine yetiştirileceğini belirterek “Yeşilkent’te gittiğimizde okulumuz eksik dediler. Yeşilkent’te okul eksiğini gidermek için hemen kolları sıvadık. İstanbul valimize de çok teşekkür ediyorum. Onlar da fedakarca çalıştılar. Yeşilkent’in ihtiyacı olan okulumuzun inşasına başlandı.” dedi.

Murat Kurum Avcılar'da vatandaşlara seslendi



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar mitinginde vatandaşlara seslendi. Mitinge Kurum’un yanı sıra İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Gürkan Aksoy, MHP Avcılar İlçe Başkanı Sezgin Çamur, Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mitingde ilgiyle karşılanan Kurum’a vatandaşlar konuşmaları sırasında alkışlarla eşlik etti. Kurum, miting sonunda vatandaşlara karanfil attı.



“Çöp, çamur, çukur gitti, tertemiz bir İstanbul geldi”



İstanbul’a dair hayalleri olduğunu dile getiren Kurum, “Bizim bu şehre dair rüyalarımız, hayallerimiz, hedeflerimiz var. Fatih Sultan Mehmet’in de bir İstanbul hayali vardı. İstanbul fethedilecekti, fethedildi. Ayasofya İslam’ın sembolü olacaktı, oldu. İstanbul barışın şehri olacaktı, oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir hayali vardı. Bu şehir işgale uğradığında, bu şehre namahrem eli değdiğinde düşmanlara ne demişti? Geldikleri gibi giderler. Geldikleri gibi gittiler. Adnan Menderes’in bir İstanbul hayali vardı. O hayal etti ve gerçek oldu. Ezan aslına döndü. Süleymaniye’den, Sultanahmet’ten ve Fatih’ten Allahu Ekber sesleri yeniden yükseldi. Turgut Özal’ın bir hayali vardı. Hayal etti ve yaptı. İstanbul Boğazına ikinci gerdan takıldı, ikinci köprü yapıldı. Merhum Necmettin Erbakan’ın bir hayali vardı. Ayasofya zincirlerinden kurtulacaktı. Türkiye Yüzyılı’nın mimarı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir İstanbul hayali vardı. Hayaller gerçek oldu. Bataklık gitti, masmavi bir Haliç geldi. Çöp, çamur, çukur gitti, tertemiz bir İstanbul geldi. İstanbul Havalimanı geldi. Marmaray geldi. Avrasya Tüneli geldi. Kuzey Marmara Otoyolu geldi. Taksim Camisi geldi. Büyük Çamlıca Camisi geldi. Ayasofya onun iradesiyle prangalarından kurtuldu. Asya ve Avrupa İstanbul boğazının altından birleşti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’yle üçüncü gerdan geldi” dedi.



“Gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur”

İstanbul’a dair hayallerini anlatan Kurum, “Ancak samimi hayaller, ancak gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur. Şimdi bu kardeşinizin, Murat Kurum’un da bir hayali var. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmasın. Bütün yuvalarımız güvenli hale gelsin. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, trafik çile olmaktan çıkacak. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, engelli kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, emekli büyüklerimiz kendilerini yalnız hissetmeyecekler. Biz, bugün de, yarın da daima milletimizin her anında yanında olacağız. 650 bin konutu dönüştürerek yanında olacağız. Metroları iki katına çıkararak yanında olacağız. İki yakaya yapacağımız tünellerle yanında olacağız. Millet bahçeleriyle, kültür merkezleriyle, kreşlerle yanında olacağız. Risksiz İstanbul, çilesiz İstanbul diyerek yanında olacağız. Biz bu dertle milletimizin zor anında nasıl yanında olduysak 31 Mart’tan sonra da aynı anlayışla olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



“Kadınlarımızın emeğine ihtiyaç duyan İSMEK’in şubelerini kapattılar”

Mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, “Bu İBB yönetiminin İstanbul’da başlayıp da bitirdiği tek şey var, o da İstanbul’dur. Metrolar bozuldu, umursamadılar. İstanbul halkını metrobüsleri itmek zorunda bıraktılar. Tramvaylar rayların üzerinde kaldı. Otobüsler yandı, tutuştu. İş yapmadıkları gibi, tembelliklerini bile çalıştırmıyorlar algısıyla üzerinden atmaya çalıştılar. Halbuki çalıştırmayan onlardı. İstanbullulara gitmesi gereken hiçbir hizmeti götürmediler ama ne hikmetse balya balya paraları saymaya yarayan para makineleri tıkır tıkır işliyor. Kadınlarımızı bile ev hanımı ve çalışan kadınlar diye ikiye böldüler, ayrımcılık yapıyorlar. 1 Nisan’da görevi devraldığımızda kollarımızı Avcılar’ımız sıvayacağız. Binlerce kadın emekçimizin emeği ve ekmeğiyle oynadılar, işlerine son verdiler. Kadınlarımızın emeğine ihtiyaç duyan İSMEK’in şubelerini kapattılar. Meydanlarda verdikleri vaatleri, makamlarına oturdukları gün unuttular. İstanbul’a hizmet etmek yerine İstanbul’u cezalandırdılar. Hiçbir yatırım gerektirmeyen İSPARK bile bunların elinde zarar etti. Bunlar İstanbul’u rant görüyorlar. 31 Mart’ta da onlar hüsrana uğrayacak. Sandık günü hesap günüdür. 31 Mart’ta sandık gelecek, hesap kesilecek. İstanbullular 31 Mart’ta bu kaybolan yılların hesabını Avcılar’ımız teker teker soracak” ifadelerini kullandı.



“Yeşilkent’in ihtiyacı olan okulumuzun inşasına başlandı”

Kurum konuşmaları sırasında Yeşilkent Mahallesi sakinleri için de müjdesini verdi:

“Biz her zaman olduğu gibi 1 Nisan’dan sonra Avcılarlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Avcıların her bir mahallesinde dönüşüm seferberliği başlatacağız. Avcıların mahallelerinde en riskli bölgelerden başlamak suretiyle önce imar planlarını bitireceğiz. Avcılar’da tek bir riskli yapı kalmasın istiyoruz. Bildiğiniz gibi Avcılar ilçemiz, 99 depremi öncesi yapı stokumuz bakımından oldukça riskli, yaklaşık 10 bin yapımızın dönüşümünü vatandaşımız lehine olacak şekilde gerekli imar düzenlemeleri de yapmak suretiyle gerçekleştireceğiz. Bunlar İstanbul’un kaynaklarını çar çur ederken, biz vatandaşımızla el ele vermiş depremden etkilenen 11 ilde 180 bin konutun temelini atıyorduk. İstanbul’un çilesi haline gelen trafik problemi Avcılar’ımızda da var. İlçemize girişi başta olmak üzere şehir içi trafik sorununu çekiyoruz. Göl ve sahil yolu metro projeleri, kapalı otoparklar ve meydan yapımıyla Avcılar’ımızın trafik problemini çözeceğiz. İmar problemlerimizi hızlı bir şekilde çözeceğiz. Avcılar gibi büyük bir ilçeye 5 yılda metro adına tek bir yatırım yapılmadı. Sandık hesap günü. Tahtakale’deki imar problemini nasıl çözüme kavuşturduysak her mahallemizde de aynı anlayışla çalışacağız. Yeşilkent mahallemizde için yeni çıkan imar planındaki sorunları biliyoruz, o sorunları da çözmek için çalışacağız. Yeşilkent’te gittiğimizde okulumuz eksik dediler. Yeşilkent’te okul eksiğini gidermek için hemen kolları sıvadık. İstanbul valimize de çok teşekkür ediyorum. Onlar da fedakarca çalıştılar. Yeşilkent’in ihtiyacı olan okulumuzun inşasına başlandı. Okulumuz yeni eğitim öğretim yılına yetişecek. Şimdiden hayırlı olsun.”