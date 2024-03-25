Yeniden Refah’lı başkan adayı infaz koruma müdürünü dövdürttü. Şanlıurfa’da skandal görüntüler

31 Mart’ta yapılacak yerel seçime artık sayılı günler kaldı. Seçimlere kısa bir zaman kala yer yer istenmeyen olaylar yaşanmaya devam ediyor.

Seçim sonuçlarının en çok merak edildiği illerden birisi olan Şanlıurfa’da özellikle AKP ve Yeniden Refah Partisi kıran kırana mücadele veriyor.

YRP’DEN ŞANLIURFA’DA SES GETİREN MİTİNG

Türkiye’de birçok yerde olduğu gibi Şanlıurfa’da da AKP’den istifa eden siyasilerin uğrak durağı olan Yeniden Refah’ın Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçtiğimiz gün kentte ses getiren bir mitinge imza atmış, Erbakan'ın iddiasına göre mitinge 200 bin katılmıştı. Bu sayı ayrıca Şanlıurfa’da yapılmış en yüksek katılımın yaşandığı miting olduğu iddia edildi.

AKP’Lİ MEMURA İŞKENCE İDDİASI

Her seçim döneminde tansiyonun yüksek olduğu Siverek ilçesinde bir skandal bir iddia daha ortaya atıldı.

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede gündem olan görüntülerde, Yeniden Refah Partisi’nin Siverek belediye başkan adayı Hasan İzol’un, sosyal medyada AKP lehine paylaşımlar yaptığı için, infaz koruma müdürünü makam odasında dövdürttüğü iddia edildi.