Yeniden sandık başına gidiliyor. 7 bölgede seçimler yenilenecek

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yeniden sandık başına gidiliyor. 7 bölgede seçimler yenilenecek

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazlar nedeniyle, bazı bölgelerde seçimler tekrarlanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart seçim sonuçlarına yapılan itirazlar üzerine 2 Haziran'da 3 ilçe ve 4 beldede seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Bu karar doğrultusunda 50 binden fazla seçmen tekrar sandığa gidecek.

YENİLENECEK SEÇİM BÖLGELERİ

AKSARAY - GÜZELYURT İLÇESİ

AKPyetkilileri, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle itirazda bulunmuştu. YSK, bu itirazı kabul ederek seçimin yenilenmesine karar verdi.

KAYSERİ - PINARBAŞI İLÇESİ:

CHP'nin, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptali ve yenilenmesi talebini reddeden YSK, seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

ŞANLIURFA - HİLVAN İLÇESİ

Hilvan İlçe Seçim Kurulu, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve yeni mahallelerin muhtarlık seçimlerinin iptaline karar vermişti. Belediye başkanlığı seçimi 2 Haziran’da yeniden yapılacak.

SİVAS - GÜNEYKAYA BELDESİ

Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde yaşanan arbede nedeniyle seçimler iptal edildi ve yeniden yapılacak.

KIRKLARELİ - BÜYÜKKARIŞTIRAN BELDESİ:

Lüleburgaz ilçesine bağlı bu beldede CHP, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle itirazda bulundu ve YSK, seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

TUNCELİ - AKPAZAR BELDESİ

Mazgirt ilçesine bağlı bu beldede AK Parti, bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla itirazda bulundu. YSK, itirazı kabul ederek seçimin yenilenmesine karar verdi.

AKSARAY - SAĞLIK BELDESİ

Merkez ilçeye bağlı Sağlık beldesinde de kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle AK Parti'nin itirazı sonucunda seçimler yenilenecek.

YSK'nin bu kararları doğrultusunda 2 Haziran Pazar günü bu 7 bölgede seçmenler yeniden sandık başına gidecek.

Son Haberler
Denizli’ye sağanak yağış uyarısı Yerel Haberler
Denizli’ye sağanak yağış uyarısı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Yerel Haberler
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Özgür Özel: İktidar destek mi olacak yoksa köstek mi göreceğiz Gündem
Özgür Özel: İktidar destek mi olacak yoksa köstek mi göreceğiz
Ceylanpınar'da 229 biçerdöverle hasat başladı Ekonomi
Ceylanpınar'da 229 biçerdöverle hasat başladı
Türk Dünyası’nın çocukları İstanbul’da buluşuyor Gündem
Türk Dünyası’nın çocukları İstanbul’da buluşuyor
TSK personeline yasak geldi. TBMM’de kabul edildi Gündem
TSK personeline yasak geldi. TBMM’de kabul edildi
Al Yazmalım'ın Samet'inin son hali ortaya çıktı. Bakın hangi ünlünün kızı Magazin
Al Yazmalım'ın Samet'inin son hali ortaya çıktı. Bakın hangi ünlünün kızı