Yeniden sandık başına gidiliyor. 7 bölgede seçimler yenilenecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart seçim sonuçlarına yapılan itirazlar üzerine 2 Haziran'da 3 ilçe ve 4 beldede seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Bu karar doğrultusunda 50 binden fazla seçmen tekrar sandığa gidecek.
YENİLENECEK SEÇİM BÖLGELERİ
AKSARAY - GÜZELYURT İLÇESİ
AKPyetkilileri, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle itirazda bulunmuştu. YSK, bu itirazı kabul ederek seçimin yenilenmesine karar verdi.
KAYSERİ - PINARBAŞI İLÇESİ:
CHP'nin, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptali ve yenilenmesi talebini reddeden YSK, seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
ŞANLIURFA - HİLVAN İLÇESİ
Hilvan İlçe Seçim Kurulu, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve yeni mahallelerin muhtarlık seçimlerinin iptaline karar vermişti. Belediye başkanlığı seçimi 2 Haziran’da yeniden yapılacak.
SİVAS - GÜNEYKAYA BELDESİ
Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde yaşanan arbede nedeniyle seçimler iptal edildi ve yeniden yapılacak.
KIRKLARELİ - BÜYÜKKARIŞTIRAN BELDESİ:
Lüleburgaz ilçesine bağlı bu beldede CHP, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle itirazda bulundu ve YSK, seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
TUNCELİ - AKPAZAR BELDESİ
Mazgirt ilçesine bağlı bu beldede AK Parti, bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla itirazda bulundu. YSK, itirazı kabul ederek seçimin yenilenmesine karar verdi.
AKSARAY - SAĞLIK BELDESİ
Merkez ilçeye bağlı Sağlık beldesinde de kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle AK Parti'nin itirazı sonucunda seçimler yenilenecek.
YSK'nin bu kararları doğrultusunda 2 Haziran Pazar günü bu 7 bölgede seçmenler yeniden sandık başına gidecek.