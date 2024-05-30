Yeniden sandık başına gidiliyor. 7 bölgede seçimler yenilenecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart seçim sonuçlarına yapılan itirazlar üzerine 2 Haziran'da 3 ilçe ve 4 beldede seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Bu karar doğrultusunda 50 binden fazla seçmen tekrar sandığa gidecek.

YENİLENECEK SEÇİM BÖLGELERİ

AKSARAY - GÜZELYURT İLÇESİ

AKPyetkilileri, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle itirazda bulunmuştu. YSK, bu itirazı kabul ederek seçimin yenilenmesine karar verdi.

KAYSERİ - PINARBAŞI İLÇESİ:

CHP'nin, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptali ve yenilenmesi talebini reddeden YSK, seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

ŞANLIURFA - HİLVAN İLÇESİ

Hilvan İlçe Seçim Kurulu, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve yeni mahallelerin muhtarlık seçimlerinin iptaline karar vermişti. Belediye başkanlığı seçimi 2 Haziran’da yeniden yapılacak.

SİVAS - GÜNEYKAYA BELDESİ

Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde yaşanan arbede nedeniyle seçimler iptal edildi ve yeniden yapılacak.

KIRKLARELİ - BÜYÜKKARIŞTIRAN BELDESİ:

Lüleburgaz ilçesine bağlı bu beldede CHP, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle itirazda bulundu ve YSK, seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

TUNCELİ - AKPAZAR BELDESİ

Mazgirt ilçesine bağlı bu beldede AK Parti, bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla itirazda bulundu. YSK, itirazı kabul ederek seçimin yenilenmesine karar verdi.

AKSARAY - SAĞLIK BELDESİ

Merkez ilçeye bağlı Sağlık beldesinde de kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle AK Parti'nin itirazı sonucunda seçimler yenilenecek.

YSK'nin bu kararları doğrultusunda 2 Haziran Pazar günü bu 7 bölgede seçmenler yeniden sandık başına gidecek.