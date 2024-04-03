Yeniden seçilen MHP’li başkandan rakiplerine hakaret: O parmaklarını bir yerlerine…

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Yeniden seçilen MHP’li başkandan rakiplerine hakaret: O parmaklarını bir yerlerine…
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde yeniden belediye başkanı seçilen MHP’li Mahmut Özyavuz, seçim zaferinin ardından partililerine seslendiği konuşmasında rakiplerine hakaret etti.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 58,08’ini alan MHP’li mevcut Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, yeniden seçildi.

Özyavuz’un en yakın rakibi Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) adayı Hamit Özyavuz’un oy oranı ise yüzde 28,72’de kaldı. 3. sırada da yüzde 11,34’lük oy oranı ile Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) adayı Hamit Özyavuz yer aldı.

RAKİPLERİNE HAKARET ETTİ

Seçim zaferinin ardından partililerine seslenen Özyavuz, konuşmasında rakiplerine ve partilerine hakaret etti.

Önce Milli Görüş Hareketi ile özdeşleşen ve YRP’lilerin kullandığı ‘baş parmak’ işaretini, ardından da BBP’lilerin kullandığı ‘işaret parmağı’ işaretini gösteren Özyavuz, “Bunlar ne anlama geliyor, ben bilmiyorum” dedi.

MHP’li Özyavuz, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Yani, öyle bir şey ki, sanki millete küfreder gibi parmak kaldırıyorlar. O parmaklarını bir yerlerine bugün, hepinizin sayesinde soktuk.”

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