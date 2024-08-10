Yeniden yapılan Max Payne oyunlarından sevindiren haber geldi

Serkan Talan
Yeniden yapılan Max Payne oyunlarından sevindiren haber geldi

Bir dönemin kült yapımlarından Max Payne serisinin 2 oyununun yeniden yapımı merakla bekleniyor. Oyunları geliştiren Remedy, oyun severlere sevindiren haber verdi.i

Control ve Alan Wake 2 oyunları ile büyük çıkış yakalayan Remedy, yaptığı son açıklamada Max Payne oyunlarının yeniden yapımlarını bekleyenlerini sevindiren gelişmeleri paylaştı. Yapılan açıklamada Max Payne 1 ve Max Payne 2 oyunlarının tam üretime girdiği duyuruldu.

Remedy, Rocstar ile yaptığı işbirliği ile bir dönemin kült yapımlarından Max Payne serisinin 2 oyununu yeniden yapıyor. Yapılan son açıklama ile oyunun çıkış sürecine bir adım daha yaklaştığı belirtildi.

Dev şirket Max Payne oyunları dışında üzerinde çalıştığı diğer yapımlar hakkında da bilgi verdi. 2019 yılında çıkan ve farklı oynanış yapısı ile büyük beğeni yakalayan Contol’ün devam oyunu üzerinde çalışan şirket oyunun “Üretim aşamasına hazırlık” sürecinde olduğunu vurguladı. Bu durum, Control 2’nin Max Payne oyunlarından daha geride bir aşamada bulunduğunun kanıtı oldu.

Öte yandan şirket, son dönemin en başarılı yapımlarından Alan Wake 2’nin fiziksel sürümünü çıkarmak için hazırlanıyor. Fiziksel sürümün ekim ayında çıkması bekleniyor. Ayrıca aynı dönemde Alan Wake 2’nin DLC’si ‘ The Lake House’ da piyasaya çıkacak. DLC’de bağımsız bir hükümet kuruluşu tarafından gizli deneyler yapmak amacıyla Cauldron Gölü kıyısında kurulan gizli bir tesis keşfedilecek.

Alan Wake 2 büyük beğeni kazandıktan sonra çıkan genişleme paketi 'Night Springs' de eleştirmenlerden tam not almıştı.

Son Haberler
Zorlu Enerji’den İsrail açıklaması Ekonomi
Zorlu Enerji’den İsrail açıklaması
İki fotoğrafta Türkiye de çekildi Yaşam
İki fotoğrafta Türkiye de çekildi
Rusya’dan Alman gazetesine tepki Dünya
Rusya’dan Alman gazetesine tepki
TFF'den Bursaspor'u havalara uçuran karar Spor
TFF'den Bursaspor'u havalara uçuran karar
Haydi kızlar. Size madalya yakışır. Filenin Sultanları Brezilya karşısında Spor
Haydi kızlar. Size madalya yakışır. Filenin Sultanları Brezilya karşısında
Olimpiyat finalinde skandal Spor
Olimpiyat finalinde skandal
Faiz yıl sonunda ne olacak? İki dev banka açıkladı Ekonomi
Faiz yıl sonunda ne olacak? İki dev banka açıkladı