Yeniden yapılan Max Payne oyunlarından sevindiren haber geldi

Control ve Alan Wake 2 oyunları ile büyük çıkış yakalayan Remedy, yaptığı son açıklamada Max Payne oyunlarının yeniden yapımlarını bekleyenlerini sevindiren gelişmeleri paylaştı. Yapılan açıklamada Max Payne 1 ve Max Payne 2 oyunlarının tam üretime girdiği duyuruldu.

Remedy, Rocstar ile yaptığı işbirliği ile bir dönemin kült yapımlarından Max Payne serisinin 2 oyununu yeniden yapıyor. Yapılan son açıklama ile oyunun çıkış sürecine bir adım daha yaklaştığı belirtildi.

Dev şirket Max Payne oyunları dışında üzerinde çalıştığı diğer yapımlar hakkında da bilgi verdi. 2019 yılında çıkan ve farklı oynanış yapısı ile büyük beğeni yakalayan Contol’ün devam oyunu üzerinde çalışan şirket oyunun “Üretim aşamasına hazırlık” sürecinde olduğunu vurguladı. Bu durum, Control 2’nin Max Payne oyunlarından daha geride bir aşamada bulunduğunun kanıtı oldu.

Öte yandan şirket, son dönemin en başarılı yapımlarından Alan Wake 2’nin fiziksel sürümünü çıkarmak için hazırlanıyor. Fiziksel sürümün ekim ayında çıkması bekleniyor. Ayrıca aynı dönemde Alan Wake 2’nin DLC’si ‘ The Lake House’ da piyasaya çıkacak. DLC’de bağımsız bir hükümet kuruluşu tarafından gizli deneyler yapmak amacıyla Cauldron Gölü kıyısında kurulan gizli bir tesis keşfedilecek.

Alan Wake 2 büyük beğeni kazandıktan sonra çıkan genişleme paketi 'Night Springs' de eleştirmenlerden tam not almıştı.