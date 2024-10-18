Yenidoğan bebeklerin ölümünde hastanesinin adı geçen eski bakandan skandal açıklama

Yenidoğan çetesinin beraber çalıştığı hastanelerden Özel Avcılar Hospital'in sahibi, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan tepki çeken bir açıklama geldi.

Müezzinoğlu yaptığı açıklamasa "İddianameye bakmadım kamuoyuna yansıyan dışında da bir bilgim yok. Hastane yönetiminden bilgi aldım, içim rahat" dedi.

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İstanbul'da yenidoğan çetesinin bebeklerin ölümünlerine neden olması Türkiye'nin gündemine oturdu. Kan donduran gelişmeler yaşanırken çeteyle birlikte çalışan hastaneler tek tek tespit edildi.

Gerçek Gündem'in haberine göre hastane listesinde eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hospital'in de yer aldığı ortaya çıktı.

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Müezzinoğlu ise konuya ilişkin yalnızca "içim rahat" diyerek bir açıklama yaptı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mehmet Müezzinoğlu, “Bizim hastanemizin ismi geçiyor. Bizim insanı iyileştirmek, hayatta tutmak dışında bir anlayışımız olamaz. Böyle bir anlayışta olan kişiyi kabul etmemiz de mümkün değil. Ve bu anlayış dışında olan kişilerin de hukuk önünde ceza alması için de çalışırım. İnsan sağlığına, yaşam hakkına zarar veren kim olursa olsun bedelini en ağır şekilde öder" diye konuştu.