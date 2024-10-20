Yenidoğan Çetesi iddianamesine giren hastanelerdeki bebekler kamu hastanelerine sevk ediliyor

Kaynak: İHA
Yenidoğan Çetesi iddianamesine giren hastanelerdeki bebekler kamu hastanelerine sevk ediliyor

"Yenidoğan Çetesi" iddianamesinde adı geçen hastanelerdeki bebekler kamu hastanelerine taşındı.

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine sebep olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan ve ruhsatı iptal edilen hastanelerden Özel Avcılar Hospital Hastanesi ve Esenyurt’ta bulunan Özel Reyap Hastanesi’nde tedavi gören bebekler kamu hastanesine sevk edildi.

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Yenidoğan Çetesi hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler, ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatılmaya başlandı. İstanbul’da 9, Tekirdağ Çorlu’da bulunan 1 hastanede tedavi gören hastalar Sağlık Bakanlığı ekiplerince kamu hastanelerine sevk edilmekte.

Diğer yandan Özel Avcılar Hospital Hastanesi ve Esenyurt’ta bulunan Özel Reyap Hastanesi’nde tedavi gören bebekler kamu hastanesine sevk edildi. Bebeklerin kuvözler içerisinde sevk edilme anları cep telefonları ile kaydedildi.

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Yenidoğan Çetesi iddianamesine giren hastanelerdeki bebekler kamu hastanelerine sevk ediliyor
Yenidoğan Çetesi iddianamesine giren hastanelerdeki bebekler kamu hastanelerine sevk ediliyor