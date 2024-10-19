Yenidoğan çetesi skandalında mağdur aile o anları anlattı: İki hafta içinde ölecek...

Tüm Türkiye bebek katillerini konuşuyor. İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine sebep olmuşlardı. Çete geçtiğimiz günlerde operasyon ile yakalandı. 12 bebek, çetenin faaliyetleri sebebiyle hayatını kaybetmişti. Onlarca aile ise mağdur oldu. Mağdurlardan Orhan Dağlı-Sevil Dağlı çifti yaşadıkları o anları Halk TV’de anlattı. Çift, Fırat Sarı’nın bebekleri için “iki hafta içinde öleceğini yaşasa bile 6-7 ay burada evladınız” dediğini söyledi.

Yenidoğan Çetesi iddianamesi dehşete ayna tuttu: Pasif ötenazi uygulamışlar

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete geçtiğimiz günlerde tespit edilerek bir operasyonla yakalanmıştı. Çete hakkında hazırlanan fezlekenin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianame değerlendirilmesi amacıyla Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ayrıca örgüt lideri Fırat Sarı ve örgüt yöneticisi İlker Gönen hakkında 324 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

“ÇOCUĞUN SAĞLIKLI DOĞDU”

12 bebeğin ölümüne neden olan çete hakkında kan donduran ifadeler çıkmaya devam ediyor. Çete tarafından mağdur edilen aileler konuşmaya başladı. Halk TV canlı yayınına bağlanan mağdurlardan Orhan Dağlı-Sevil Dağlı çifti, Fırat Sarı’nın o anlarda kan donduran ifadelerini açıkladı.

Sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini söyleyen anne Dağlı, “Evladımın sadece yoğun bakım ihtiyacı vardı. Doğum yaptıran uzmanım iki hafta yoğun bakımda kalır çıkınca da kontrole bekliyorum. Çocuğun sağlıklı doğdu dedi” söyleminde bulundu.

“İKİ HAFTA İÇİNDE ÖLECEK, YAŞASA BİLE 6-7 AY BURADA”

Eşinin yoğun bakıma geldiğinde hemşirenin ‘çocuğunuz kötü doğdu ne bekliyordunuz’ dediğini aktaran anne Dağlı, Fırat Sarı’nın daha sonra geldiğini söyledi. Fırat Sarı’nın gözlerinin içine bakarak ‘çocuğumun durumunun iyi olmadığını iki hafta içinde öleceğini yaşasa bile 6-7 ay burada evladınız’ dediğini belirtti. Anne Dağlı, “Siz şimdi eve gidiyorsunuz dinleniyorsunuz hamileliğinizi unutun dedi. Doktora hiç cevap veremedim. Çocuğumuzu 35 gün sonra oradan aldık. Çocuğumuzun beyin kanaması geçirdiğini ve bir engelli olacağını söylediler" dedi.

BAŞKA HASTANEYE GÖTÜRMÜŞLER

Aile daha sonra bir başka hastaneye gittikleri akşamında ‘çocuğunuz iyileşmeye başladı. Bugün mamasını aldı’ dediklerini söylediler. Anne Dağlı şunları söyledi:

“Ben gözlerim yaşararak dedim ki "ne yaptınız benim çocuğuma" 35 gündür hep ilaçla beslenen bir çocuk var. Bize böyle aktardılar. Başka hastaneye götürdük. O gün akşam 22.00 gibi çocuğunuz mamayı alıyor dedi."

Yenidoğan Çetesi'nden bebekler hakkında skandal konuşma. 'Ben olsam ipe asarım'

Yenidoğan Çetesi lideri doktor PKK üyeliğinden hapis yatmış

Yenidoğan Çetesi etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyor. Bebek katillerinin ifadelerini ortaya çıktı