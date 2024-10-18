Yenidoğan Çetesi'nden bebekler hakkında skandal konuşma. 'Ben olsam ipe asarım'

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı “Yenidoğan Çetesi” hakkındaki iddianamede, “malen sorumlu” sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetleri askıya alındı.

Yenidoğan bebeklerin ölümünde hastanesinin adı geçen eski bakandan skandal açıklama

Gazete Pencere'de Caner Taşpınar'ın haberine göre Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı belirtildi.

O hastanelerden biri olan Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nde hayatını kaybetti Havvanur bebek…

İddianamede “maktuller” olarak yer alan bebekler arasında ilk sırada Havvanur Karakoç bebek vardı.

Havvanur Karakoç bebeğin annesi Sibel Karakoç, “Benim okumam yazmam olmadığı için ifademi eşim Yusuf Karakoç eşliğinde vermek isterim” diyerek verdiği polis ifadesinde doğumunu ve doğumdan 65 gün sonra aldığı bebeğinin ölüm haberini şöyle anlattı:

“15 Ağustos 2023 günü Yalova Çınarcık Devlet Hastanesi’ne gittim. 34 haftalık gebeydim ancak karnımda tuhaf bir şekilde şişkinlik oluşması üzerine hastaneye gittim. Çınarcık Hastanesi de çocuğun bağırsağında çürüme olduğunu belirterek beni Bağcılar Medilife Hastanesi’ne sevk ettiler. Ben Medilife Hastanesi’ne geldiğimde bana acilen sezaryenle doğum önerdiler. Ben de bu durumu kabul ettim ve 15 Ağustos 2023 akşam saatlerinde sezaryenle doğum yaptım. Bu doğum esnasında bir kız çocuğum dünyaya geldi. Çocuğum rahatsızlığından dolayı yoğun bakıma alındı. 19 Ekim 2023 günü saat 14:00 sıralarında doğum yapan bebeğimin eks olduğu haberini aldım. Ben süreçte hastanede değildim ve bebeğimin yanında herhangi kimse yoktu.”

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Yalova’da yaşayan aile buradaki devlet hastanesinde gebelik sürecini takip ediyordu. İddianameye göre, örgüt yöneticisi Yalova’daki gebe anneyi rahatsızlanması üzerine İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki Medilife Hastanesi’ne sevk ettirdi. Burada sezaryenle doğum yapan anne Sibel Karakoç kızı Havvanur’u dünyaya getirdi.

Bağırsak hastalığı nedeniyle durumu stabil olan bebek Havvanur yoğun bakıma alındı. Bebek Havvanur’un durumu kritik olduğunda iddianamede sanık olarak yer alan hemşire Çağla Durmuş, yine iddianamede sanık olarak yer alan ve olayın yaşandığı hastanede çalışmadığı tespit edilen İlker Gönen’i arayarak haber verdi.

Hemşire Çağla Durmuş, polisin dinlediği telefon konuşmasında bebek Havvanur’un hastanede beslenmesi sırasında solunum yoluna gıda kaçması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Anne Sibel Karakoç ve baba Yusuf Karakoç’a ise bebeğin ölüm haberi telefonda verilmişti. Bebek Havvanur’un ölümünün ayrıntılarını telefonda “gülerek” konuşan doktor İlker Gönen ve hemşire Çağla Durmuş’un “Bu aileler iyi sabrediyor ben olsam ipe asarım” ifadesi dikkat çekti.

Polisin telefon takibi sırasında örgüt üyelerinin ölüm gerekçesini “solunum yoluna gıda kaçması” olarak göstermemek için “ağız birliği” yaptığı tespiti iddianamede yer aldı.

Hemşire Çağla Durmuş ifadesinde “Karakoç bebeğin yediği mamanın akciğerlerine kaçması sonucu bebeğin aspire etmesi sebebi ile hasta başına çağrıldım. Gittiğimde bebeğin rengi kötü ve dolaşımı yoktu. Hızlıca entübe ettik ve CPR a (kalpa masajı) başladık. Hastaya gerekli ilaç tedavileri de uygulandı” diyordu. Ancak telefon konuşmalarında ise bu işlemleri yapmadıklarını anlatıyordu.

Bebek Havvanur’un hastan kayıtlarına göre doktoru olan dosyanın sanıklarından Dursun Eryılmaz’ın ise HTS kayıtlarıyla hastanede dahi olmadığı tespit edildi.