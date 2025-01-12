Yenidoğan sarılığı tespitinde yeni dönem

Singapur Genel Hastanesi (SGH), SingHealth Poliklinikleri (SHP) ve ulusal sağlık teknolojisi ajansı Synapxe, yenidoğan sarılığı (NNJ) tespiti için yapay zeka destekli bir mobil uygulama geliştirdi. BiliSG adlı bu uygulama, ebeveynlerin yenidoğan bebeklerinin cilt rengini analiz ederek sarılık belirtilerini evde tespit etmelerine imkan tanıyor.

SARILIK TESPİTİNDE YENİ BİR DÖNEM

BiliSG, sarılık tespiti için iki yıl boyunca gerçekleştirilen klinik çalışmaların ardından geliştirilmiştir. Uygulama, Asya cilt tonlarına özel bir makine öğrenimi modeliyle çalışıyor ve yapılan testlerde %100 hassasiyet gösterdiği belirtiliyor. Ebeveynlerin, uygulama üzerinden renk kalibrasyon etiketiyle sarılığı analiz etmesi yeterli oluyor. Bu etiket, ışık yoğunluğu düzeltmeleri ve sıcaklık değişimlerine karşı optimize edilmiştir.

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NNJ’NİN ULAŞTIĞI SONUÇLAR

Yenidoğan sarılığı, özellikle prematüre bebeklerde daha yaygın olup tüm yenidoğanların %60’ını etkiler. Sarılığın temel sebebi, kırmızı kan hücrelerinin parçalanması sonucu oluşan bilirubin kimyasalının birikmesidir. Tedavi edilmediği durumlarda, bu durum kalıcı beyin hasarı ve motor beceri kayıplarına yol açabilir.

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GELİŞİM SÜRECİ

Şu anda uygulama iPhone 12 üzerinde test edilmiş olsa da, ekip uygulamayı Android cihazlara ve farklı kamera teknolojilerine de uyarlamayı hedefliyor. Aynı zamanda, kullanıcı dostu bir deneyim sunmak ve uygulamanın gerçek dünya koşullarında daha sağlam çalışmasını sağlamak amacıyla çalışmalar devam ediyor.

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UZAKTAN TAKİP İMKANI

Tasarımıyla ebeveynlerin kullanımını kolaylaştıran BiliSG, doktorların tele-tıp yoluyla süreci takip etmesine de olanak tanıyor. Bu teknoloji, hastane ziyaretlerini azaltarak ebeveynlere ve sağlık personeline büyük bir kolaylık sağlayacak. Uygulamanın, yenidoğan bebeklerin beyin sağlığını koruma konusunda önemli bir adım olması bekleniyor.