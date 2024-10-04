Yenişehir'de Halk Kartı destekleri hesaplara yattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yenişehir'de Halk Kartı destekleri hesaplara yattı

Mersin Yenişehir Belediyesinin dar gelirli ailelere nakdi destek sağladığı Yenişehir Halk Kart'ın eylül ayı tutarları hesaplara yatırıldı.

Mersin Yenişehir Belediyesinin dar gelirli ailelere nakdi destek sağladığı Yenişehir Halk Kart'ın eylül ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Halk Kart'tan bu ay bin 156 aile yararlandı.

Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Halk Kart ile dar gelirli ailelere desteğini sürdürüyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in göreve geldikten sonra hayata geçirdiği ve ihtiyaç sahiplerine aylık nakdi destek sağlandığı Yenişehir Halk Kart'ın eylül tutarları kart sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

Yenişehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve aile bütçelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Yenişehir Halk Kart uygulamasından bu ay bin 156 aile yararlandı.

Yenişehir Halk Kart uygulaması hem dar gelirli vatandaşlara hem de yerel esnafa can suyu oluyor. Halk Kart sahipleri, her ay kartlarına yatırılan tutarla sadece anlaşmalı yerel esnaftan alışveriş yapabiliyor.

Son Haberler
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın
Hırsız soymak için girdiği evde temizlik yaptı, çöp döktü, yemek yaptı. Ev sahibine not da bıraktı
Hırsız soymak için girdiği evde temizlik yaptı, çöp döktü, yemek yaptı. Ev sahibine not da bıraktı
Türk futbolunun sarı saçlı kara belası kozmik odaya girdi . Semih Kılıçsoy gerçeğini açıklıyor
Türk futbolunun sarı saçlı kara belası kozmik odaya girdi . Semih Kılıçsoy gerçeğini açıklıyor
Buğdayda ithalat yasağı kota sistemiyle kaldırılıyor
Buğdayda ithalat yasağı kota sistemiyle kaldırılıyor
Emekli polis otomobilinde öldü bulundu
Emekli polis otomobilinde öldü bulundu